Як гелікоптери допомагали захисникам на "Азовсталі": Буданов вперше розповів подробиці про сім місій та про втрати

Як гелікоптери допомагали захисникам на "Азовсталі": Буданов вперше розповів подробиці про сім місій та про втрати

Голова української військової розвідки Кирило Буданов розповів, що під час оборони Маріуполя до захисників на завод "Азовсталь" з допомогою літали 16 військових гелікоптерів Мі-8.

Одного разу до Маріуполя на борту такого гелікоптера вирушили 72 бійці полку "Азов".

Про це Буданов розповів американському військовому виданню The War Zone.

Він повідомив, що спеціальну операцію розробили фахівці Головного управління розвідки Міноборони України. Загалом було сім таких місій.

"Щоразу гелікоптери успішно доставляли необхідне поповнення. Але під час п’ятої й сьомої місій два гелікоптери збили (на зворотному шляху – ред.). Також був знищений ще один гелікоптер, який вилетів на порятунок екіпажу одного з цих двох збитих гелікоптерів", – розповів голова військової розвідки.

Він додав, що у складі кожної місії летіли два гелікоптери, які доставляли військовим на "Азовсталь" їжу, питну воду, медикаменти та боєприпаси. Проте під час однієї з таких місій вилетіло одразу чотири гелікоптери.

Під час однієї з місій на борту гелікоптера привезли 72 бійців з полку Нацгвардії "Азов", які підсилили підрозділ, що вже перебував на "Азовсталі". При цьому Буданов відмовився уточнити, коли відбувалися польоти цих гелікоптерів та кількість втрат серед українських військових.

Нагадаємо, 20 травня президент України Володимир Зеленський вперше повідомив, як українські льотчики намагалися долетіти до "Азовсталі" для допомоги військовим, хоча знали, що це майже неможливо. Загинуло багато пілотів.

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