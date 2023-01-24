Як Герасимов змінить тактику завдання масованих ракетних ударів: пояснення військового аналітика

На думку експерта, через брак високоточних ракет росіяни стануть ще більше тероризувати прикордонні території обстрілами з С-300.

Після призначення Валерія Герасимова командувачем окупаційного угруповання військ РФ в Україні може змінитися тактика завдання російських ракетних ударів.

Таку думку висловив військовий аналітик Олексій Гетьман, інформує FREEДОМ.

За його словами, у росіян залишилося близько 500 далекобійних ракет високої точності. Тому вони змушені змінювати тактику.

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"Та кількість, яку вони витратили на нашу інфраструктуру, не принесла руйнації нашої інфраструктури. Україна живе. Так, є перебої зі світлом, є планові відключення електрики, але вони не зруйнували інфраструктуру, а витратили на це величезну суму, якщо порахувати, скільки коштують ці ракети. Тому, найімовірніше, Герасимов цього робити не буде, тому що вони вже мають недоторканний запас ракет, які вони не повинні чіпати", — каже Гетьман.

Проте експерт зауважує, що у росіян багато ракет із перероблених комплексів С-300, С-400.

"Ось я думаю, що цими ракетами по прикордонних територіях вони можуть продовжувати тероризувати наше мирне населення", — сказав він.

Зазначимо, що призначення зенітно-ракетних систем С-300 (і їхньої модифікації С-400) – знищення авіації, а також перехоплення крилатих і балістичних ракет. Проте росіяни підступно б'ють з С-300 по цивільних наземних об'єктах у близькому тилу від лінії зіткнення. Для української ППО перехопити ракету С-300, яку росіяни переробляють на клас "земля-земля", є дуже складно.

Під час масованої ракетної атаки РФ по Україні 14 січня ворог вперше обстріляв Київ ракетами С-400. Удар завдавали з території Брянської області РФ.

Нагадаємо, що 11 січня начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова призначили командувачем Об'єднаного угруповання окупаційних військ в Україні.

Сергій Суровікін, який пробув на цій посаді лише три місяці, став заступником Герасимова.

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