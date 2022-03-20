Як Гітлер: Путін та Шойгу хочуть залучити до війни проти України неповнолітніх - розвідка

Як Гітлер: Путін та Шойгу хочуть залучити до війни проти України неповнолітніх - розвідка

"Аналогічні дії проводилися військовим керівництвом нацистської Німеччини під час Другої світової війни.

Через брак живої сили для поповнення лав окупаційної армії керівництво Кремля розглядає можливість залучення до бойових дій неповнолітніх громадян РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Відповідний наказ "Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху "Юнармія" до проведення спеціальної операції на території України" підписано міністром оборони РФ Шойгу.

"У наказі йдеться про підготовку звітності потенційного людського резерву у віці 17-18 років для залучення до бойових дій у складі окупаційної армії. Вище воєнне керівництво РФ має надати пропозиції стосовно проведення підготовки зазначеного особового складу в найкоротші терміни. Контроль за виконанням наказу покладено на начальника головного військово-політичного управління ЗС РФ Геннадія Жидко", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають розвідники, "Юнармія" - російська дитячо-юнацька мілітарна організація при Міністерстві оборони РФ. Вирізняється радикальною пропагандистською роботою серед російської молоді. Членами організації стають діти з 8 років.

"Аналогічні дії проводилися військовим керівництвом нацистської Німеччини під час Другої світової війни. З 1943 року учні старших класів в підрозділах "Гітлер’югенду" залучалися до служби в зенітно-артилерійських частинах. А з вересня 1944 по січень 1945 року на службу в гітлерівську армію було залучено 150 000 неповнолітніх дівчат", - йдеться у повідомленні.

Фото: ГУР МО

Фото: ГУР МО

Фото: ГУР МО

Фото: ГУР МО

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