Як "глибинний народ" у Росії відреагував на відступ з Херсона: військовий експерт розповів

Михайло Самусь пояснив, яка подія може спровокувати масові заворушення в РФ.

У Росії так званий "глибинний народ" байдуже поставився до заяви міністра оборони Сергія Шойгу і генерала Сергія Суровікіна про відведення військ з Херсона і "пішов далі пити горілку".

Про це розповів військовий експерт Михайло Самусь на Youtube-каналі ТСН.

Коментуючи доповідь Суровікіна міністру оборони РФ, яку поширили російські ЗМІ, Самусь зазначив:

"Це був не прямий ефір, це була постановка, коли міністр оборони і найкрутіший генерал за версією російської пропаганди, "генерал Армагедон", пояснювали глибинному народу, чому треба тікати з Херсона. Вони це зробили, глибинний народ щось трошки не зрозумів, посумнішав, але пішов далі пити горілку".

За словами експерта, "багато хто казав у самій Росії, особливо радикальні патріоти кричали, що якщо Херсон буде залишений, то начебто похитнеться стабільність режиму Путіна і "глибинний народ" почне протестувати".

"Нічого не станеться, навіть коли Росія повністю вийде з української території. Статися може тільки, якщо мобілізованих на передньому краї стане дуже багато і втрати стануть критичними саме для них, тоді можливі якісь заворушення за участі самих мобілізованих", - пояснив він.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу віддав командувачу окупаційної армії Сергію Суровікіну наказ про відведення військ з Херсона на лівий берег Дніпра.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що наразі не може підтвердити або спростувати інформацію про так зване виведення російських окупаційних військ. Залужний додав, що за кожним так званим "жестом доброї волі" противника стоять колосальні зусилля українських військ.

Військовий експерт Олег Жданов не виключив, що Росія готує для ЗСУ пастку в Херсоні після нібито "відходу" окупантів з міста.

Командир окремої групи аеророзвідки ЗСУ "Птахи Мадяра" Роберт Бровді вважає, що після виходу з Херсона окупаційні війська "зрівняють його із землею".

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