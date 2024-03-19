Як готуватися до війська та що відбувається на полігонах: військовий дав вичерпну відповідь

Під час занять у навчальних центрах можна підготуватися як технічно, так і морально-психологічно.

До війська готуються спочатку на полігонах, де мобілізовані отримують зброю та учаться нею користуватися.

Про це в ефірі “Громадського” сказав військовий з позивним "Дід".

"До війни ніхто не готується, це відбувається уже в процесі – для цього йде мобілізація. Спочатку – полігони, на полігоні є сортування, йому дають зброю, він пробує з того виду зброї, з другого виду зброї, кому яка більше до вподоби... Хтось любить більше стрілецьку зброю, хтось автомат, хтось "покемон" (кулемет ПКМ, – ред.)", – розповів військовий.

На його думку, під час занять у навчальних центрах можна підготуватися як технічно, так і морально-психологічно.

"Дуже багато дає бойовий дует, вже коли ти в групі, є на кого рівнятися", – підкреслив військовий.

Нагадаємо, Безугла показала, хто і як розглядає законопроєкт про мобілізацію, та збурила Мережу.

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