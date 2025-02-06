"Як грім серед ясного неба": пропагандисти РФ ниють про новий наступ ЗСУ на Курщині – що відомо

Українська сторона офіційно не прокоментувала те, що відбувається в Курській області.

Через пів року після початку операції в Курській області РФ Сили оборони не лише не збираються відступати, але й, схоже, почали новий наступ поблизу Суджі.

Про це пише російське видання The Moscow Times з посиланням на так званих Z-воєнкорів та пропагандистів РФ.

За їхньою інформацією, ЗСУ пішли в атаку на південний схід від Суджі у напрямку населених пунктів Фанасіївка та Уланок. Внаслідок бойових дій у Рильському районі було пошкоджено газопровід, повідомив губернатор Курської області РФ Олександр Хінштейн. За його словами, почалося займання, і трубопровід довелося перекрити, внаслідок чого без газу залишилися два населені пункти.

Z-воєнкори пишуть, що Сили оборони взяли під контроль Черкаську Конопельку та Уланок. Пропагандисти ниють, що наступ ЗСУ почався, "як грім серед ясного неба".

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Український контрнаступ є "спробою покращити своє становище", пише ще один російський пропагандистський канал. "Саме на півдні від Суджі в останні місяці ЗС РФ змогли значно просунутися і притиснути ЗСУ фактично до самої Суджі, погрожуючи всьому угрупованню в Курській області", – йдеться в повідомленні.

Telegram-канал Astra пише, що бої в Курській області тривають із 06:00 6 лютого. У каналі припускають ЗСУ прагнуть узяти під вогневий контроль 65-кілометрову ділянку дороги від Сум до Суджі, якою надходять підкріплення.

Ворожий телеграм-канал "Суджа родная" повідомляє про важкі бої в регіоні і не виключає, що це може бути відволікаючий маневр ЗСУ перед більш масштабним контрнаступом.

А кадировці знову не знають, де "противник"

Командир бойовиків дон-дона Кадирова "Ахмат" Апті Алаудінов (або як його глузливо називають у Мережі навіть самі росіяни "Лапті Аладіна") теж заявив про контрнаступ ЗСУ на Курщині.

"Ось сьогодні у наших сусідів пішла хвиля контрнаступу противника (Сил оборони України – Ред.). Хочу зазначити, що в напрямку Черкаської Конопельки – Уланки (села в Суджанському районі Курської області ) ніколи спецназ "Ахмат" не стояв. Противник, мабуть, зрозумів, що на ділянці, де ми стоїмо, йому все одно ловити нічого, і пішов, виходить, вниз, до наших сусідів на лівому фланзі", – сказав Алаудінов.

"Просто якась містика. Як тільки якісь бої – "Ахмата" там ніколи немає. Не так просто знайти на фронті хоробрих воїнів Кадирова", – глузує з бойовиків Кадирова паблік "Сеятель ветра".

Зауважимо, що українська сторона офіційно не прокоментувала те, що відбувається в Курській області.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Новини ТСН онлайн 14:00 6 лютого. НОВІ ЛІТАКИ ДЛЯ УКРАЇНИ та СКАНДАЛ із сином Трампа

Раніше на Курщині десантники схопили у полон групу з 21 російського військового.

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