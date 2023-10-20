Як ГУР звільнило "вишки Бойка" і чого тепер бояться окупанти: розповідь офіцера

Тепер російські загарбники змушені не виходити кораблями з гавані та навіть не відпливати від окупованого Криму.

Звільнити "вишки Бойка" в Чорному морі бійцям ГУР вдалося завдяки відвазі: вони зробили це, попливши за 100-150 км у відкрите море на невеликих човнах. Тепер росіяни бояться виводити свої великі кораблі.

Про це офіцер спецпідрозділу "Артан" Головного управління розвідки Міноборони України з позивним "Нацик" розповів у інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

Результат звільнення "вишок Бойка": чого бояться росіяни

"Нацик" прокоментував, як українським розвідникам вдалося звільнити "вишки Бойка".

"Це вперше вдалось зробити завдяки відвазі наших хлопців, які просто сіли в човни, попливли за 100-150 кілометрів у відкрите море на невеликих човнах і просто зайняли ці вишки. Чому це важливо? Чому Росія боїться? Вона боїться, тому що як я казав, ми завжди працюємо у взаємодії", – розповів офіцер ГУР.

Він також звернув увагу, що у Військово-морських сил України є ракети "Нептун", "є багато і в СБУ, і в інших наших суміжних департаментів". ГУР також володіє надводними, повітряними та ударними дронами.

"Тобто це все є. Вражати цілі ми можемо. Знаючи, що ми знаходимося на вишках і можемо виявляти їхні (ворожі – ред.) цілі – вони бояться виводити великі кораблі. Таким чином зайняття нами деяких ключових об'єктів змусило супротивника не виходити кораблями з гавані, навіть не відпливати від Криму", – пояснив офіцер військової розвідки.

Він зазначив, що всім бійцям ГУР вдалося повернутися цілими назад. Йдеться про декілька груп у кількості до 40-50 людей.

"Що цікаво – на одній з вишок ми виявили російські технічні засоби виявлення, які не були зняті, коли вони звідти втекли", – додав "Нацик".

Нагадаємо, у вересні бійці ГУР повернули під контроль України газові та нафтові платформи в Чорному морі між Кримом та Одесою, більш відомі як "вишки Бойка". Вони були окуповані росіянами від 2015 року та використовувалися використовувала у військових цілях.

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Як інформувала речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, завдяки звільненню "вишок Бойка" окупанти втратили можливості спостерігати за надводною ситуацією.

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