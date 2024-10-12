Як і де Росія може використовувати солдатів Кім Чен Ина — прогноз експерта

Північнокорейські підрозділи можуть бути розміщені в тиловій або прикордонній зоні.

У складі російської окупаційної армії можуть з’явитися підрозділи з Північної Кореї, які будуть виконувати не тільки інженерні завдання, але й брати участь у боях на лінії зіткнення.

Таку думку висловив військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

Експерт нагадав, що, за попередньою інформацією, нещодавно ударом по російських позиціях начебто було вбито 20 північнокорейських військових, серед яких 6 офіцерів. Ймовірно, вони перебували в складі російських окупаційних військ (РОВ) як інструктори для обслуговування та запуску північнокорейських ракет KN-23.

Олег Коваленко додав, що потреба в людському ресурсі у Путіна залишається пріоритетною, тому найближчими місяцями та в 2025 році “контингент РОВ буде гіпертрофовано поповнюватися людським ресурсом”, не виключено, що й за допомогою солдатів Кім Чен Ина.

Аналітик вважає, що через мовний бар’єр, який перешкоджатиме оперативній комунікації на полі бою, північнокорейські підрозділи можуть бути розміщені в тиловій або прикордонній зоні, для розвантаження, наприклад, курського або білгородського угруповання, або на тимчасово окупованих територіях для виконання завдань у тилу.

“З іншого боку, гостра потреба в людях, на тлі нарощування піхотної компоненти у 2025 році, може змусити кидати ці сили на лінію бойового зіткнення, але за окремими локаціями, де тільки вони одні виконуватимуть поставлені завдання”, - припустив Коваленко.

Водночас оглядач зауважив, що наразі північнокорейські військові як повноцінні бойові формування у складі РОВ не верифікувалися.

"Якщо ж це станеться, то міжнародним партнерам слід переглядати свої підходи та ставлення до війни в Україні, під час якої український народ протистоїть не лише тоталітарному режиму Путіна, але й Кім Чен Ина. Пряме військове втручання КНДР у війну в Україні, це не лише загроза нашій країні, а й виклик усьому цивілізованому світу..." - наголосив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг вважає, що Російська Федерація все більше залежить від допомоги Північної Кореї для продовження бойових дій в Україні.

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