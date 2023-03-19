Як і дрон MQ-9 Reaper: окупанти намагалися збити український Bayraktar TB2 над Чорним морем (відео)

Російський винищувач Су-27 намагався збити український безпілотник Bayraktar TB2 над акваторією Чорного моря, поблизу тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє Ukraine Weapons Tracker у Twitter.

На відео видно, як російський винищувач безуспішно намагається збити набагато легший Bayraktar TB-2 над Чорним морем. Окупанти хотіли збити дрон так, як це зробили з американським MQ-9 Reaper – скинувши паливо.

При цьому невідомо, чому для знищення безпілотника не використовували ракети "повітря-повітря", однак, ймовірно, пілот не знав, що це за дрон і хто ним керує.

Збиття американського дрона MQ-9 Reaper

14 березня над Чорним морем російський винищувач зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Внаслідок цього Військово-повітряні сили США були змушені збити свій літальний апарат.

16 березня росіяни заявили, що знайшли американський дрон у морі за 60 км від окупованого Севастополя.

Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни згортають пошукову операцію у Чорному морі після збиття американського дрона.

Читайте також: