Як і навіщо росіяни запускають "фальш-цілі" по Україні: пояснення Повітряних сил

Росіяни використовують "фальш-цілі" у війні проти України. Так вони намагаються ввести Сили оборони в оману. Водночас ці цілі можуть бути і реальними, і імітованими завдяки ворожим технологіям.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю РБК-Україна.

"Інколи цією ціллю може виявитись робота реактивних систем залпового вогню. Вони теж дають "засічку" на радарах, тобто радіолокаційна станція може захопити сигнал роботи "Смерча", "Граду", "Урагану" тощо, і тоді здається, що це летить ракета", - пояснив Ігнат.

Також засоби РЕБ противника можуть видавати радіомагнітний імпульс, який українські радіолокаційні станції відповідно будуть сприймати за ціль.

"Вона на деякий час може з'явитись на моніторах, де зображена повітряна обстановка, а потім пропасти. Ми ж відразу не знаємо - чи це робота РЕБ, чи ні, але ми маємо дуже швидко сповістити людей, що є ракетна загроза", - пояснив речник ПС.

Ігнат уточнив, що зрештою ціль може припинити існування, навіть якщо це реальна ракета, (наприклад, Х-59) але вона може просто впасти в полі, не долетівши до цілі.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат також розповів, чи оголошуватимуть тривогу через вильоти російських винищувачів МіГ-31К.

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