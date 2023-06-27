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"Як і рік тому у цей самий день ракетами X-22": в ОВА розповіли про вибухи у Кременчуці

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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812
Час на прочитання
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"Як і рік тому у цей самий день ракетами X-22": в ОВА розповіли про вибухи у Кременчуці

Російська ракета Х-22 влучила по Кременчуку 27 червня / Фото: соцмережі

 Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано, запевняє місцева влада.

Під час повітряної тривоги 27 червня Росія завдала удару ракетами Х-22 по Кременчуку Полтавської області.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. 

За його даними, минулося без жерт. Ракети влучили у дачний кооператив. Наслідки прильоту уточнюються. 

"Ворог атакував Полтавщину. Як і рік тому у цей день ракетами Х-22. Є влучання у Кременчуцькому районі у дачний кооператив. Попередньо без жертв. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано", - сказано у повідомленні посадовця.

Нагадаємо, у Кременчуці Полтавської області під час повітряної тривоги у вівторок, 27 червня, пролунали вибухи. Згодом цю інформацію підтвердили у командуванні Повітряних сил. Речник відомства розповів, що окупанти випустили по місту ті ракети, що і торік вдарили по торговому центру "Амстор" - Х-22. Він уточнив, що ворог випустив щонайменше два боєприпаси. Пуски ракет були здійснені приблизно об 11:50.

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Дата публікації
Перегляди
812
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