"Як і всі 8 років": у Міноборони припустили, що РФ може використовувати переговори для зміцнення позицій

"Як і всі 8 років": у Міноборони припустили, що РФ може використовувати переговори для зміцнення позицій

Не варто недооцінювати можливості ворога, зазначила заступниця міністра.

Заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр розповіла, що Росія може використовувати переговори з українською стороною та зменшення інтенсивності боїв, щоб зміцнити свої позиції перед новими атаками.

Про це вона сказала у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

Російські окупанти використувають будь-який привід для просування вперед та укріпленння своїх позицій, не полишаючи своєї ключової мети – повний контроль над Україною та взяття Києва, розповіла Маляр.

"І дійсно, так само, як у 2014-2015 роках, і всі вісім років, вони використовували перемовини як додатковий інструмент політичного впливу і шантажу на нашу сторону. Те, що це може відбуватися зараз, ніхто цього не виключає", – розповіла заступниця міністра.

Вона також повідомила, що російські війська намагаються пристосуватися до способу ведення бою, якого притримується Україна, та особливостей її армії. За словами Маляр, окупанти можуть використовувати, те, що українці сприймають як зменшення інтенсивності боїв, щоб підсилити себе, знайти слабкі місця ЗСУ та скористатися ними.

Треба усвідомлювати складність боротьби та не недооцінювати можливості ворога, зокрема інформацію про закінчення ресурсів та небезпеку з боку Білорусі, зауважила заступниця міністра.

"Говорити, що буквально через декілька днів у нього (ворога – ред.) може все закінчитися, мабуть, це неправильно з погляду захисту і оборони держави. Те, що певний час вони ще можуть на цьому ресурсі протягнути – ми теж повинні усвідомлювати", – зазначила Маляр.

Нагадаємо, 19 березня голова МЗС Британії Елізабет Трасс заявила, що росіяни використовують переговори з Україною, щоб мати можливість перегрупувати свої наступальні війська.