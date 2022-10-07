Як іранські "шахіди" пролетіли пів України з півдня до Білої Церкви: пояснення експерта

Жданов спростував думку, що ППО не намагалися збити дрони, адже з 12 безпілотників вдалося знищити 6.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, як іранські "шахіди" змогли пролетіти ледь не пів України з окупованого півдня і ударити по Білій Церкві.

"Дрони летять на малій висоті і з дуже маленькою швидкістю. Вони огинають рельєф місцевості і маршрут польоту можна програмувати заздалегідь", – каже експерт.

Жданов пояснив, якщо "шахіди" летять роєм – 5-6 дронів – то їх системи ППО можуть бачити як одну ціль і пускати по них одну ракету. Експерт запевнив, що там, де їх могли побачити, їх супроводжували і збивали, намагалися збивати. Так, із 12 дронів, що летіли у район Білої Церкви, 6 було збито.

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"І не забувайте, що ми досі воюємо засобами ППО радянського зразка. Нам системи протиракетної оборони ніхто ще не надав. Три дрони збила авіація і три дрони – різні системи ППО. Сьогодні за добу збили 9 дронів. Ми вчимося їх збивати і я сподівася, що найближчим часом у нас з'являться серйозніші засоби. Але потрібно повністю змінювати алгоритм роботи систем ППО. Потрібно посилювати їх розпізнавальну здатність і застосовувати менші і маневриніші ракети", – зазначив Жданов.

На запитання, чи можна збивати "шахіди" американськими дронами-камікадзе Switchblade, експерт пояснив, що вони працюють тільки на наземних цілях.

Атака України іранськими дронами

Окупанти дедалі частіше використовують для атак на цивільну інфраструктуру України іранські дрони, які стали виконувати функцію "Калібрів". Так, у ніч проти 6 жовтня ЗСУ збили 9 іранських дронів. За добу, 6 жовтня, ЗСУ збили п'ять безпілотників, які запустили російські окупанти.

Також окупанти атакували іранськими дронами місто Біла Церква на Київщині. Через це там виникли пожежі.

ТСН.ua зібрав подробиці про атаку дронів на Білу Церкву і нову тактику окупантів, з якою зіштовхнулися ЗСУ.

Тегеран досі заперечує свою співпрацю з державою-агресоркою і сам факт передавання безпілотників.

Президент Володимир Зеленський поінформував міжнародну спільноту про застосування росіянами іранських безпілотників.

"Іран чомусь стверджує, що їх у нас немає. Люди їх бачать у небі. Ми їх збиваємо. А нам кажуть, що їх нібито немає. Що ж, знайдемо способи, щоб їх справді не було", – сказав він.

Своєю чергою міністр оборони Олексій Резніков розповів, як вирішують проблему іранських безпілотників.