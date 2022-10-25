Як Ізраїль може допомогти Україні: військовий експерт спрогнозував можливу реакцію на постачання іранської зброї

Яку роль відіграє Ізраїль у протистоянні держав світу Росії та постачальнику зброї до РФ - Ірану?

В ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua військовий експерт Петро Черник відповів на це питання.

"Те, що Ізраїль вже вдарив по території Сирії - по заводах, які виробляють небезпечні для нас безпілотники, це вже насправді є добре. Давайте зрозуміємо, чому такий Ізраїль небезпечний. Союз між Москвою і Іраном укладений. Невже ви думаєте, що Іран з великої любові - мусульманська, фундаментальна, християнсько ненавистна країна - допомагає озброєнням православній християнскьій Росії?.. Та ні! А якщо так, то є якісь дуже серйозні домовленості. А, якщо так, то які це домовленості?.. " - зазначив Черник.

Він додав, що Іран веде свою власну ядерну програму. Однак усі розуміють: ні Франція, Британія, США, КНР чи Японія не могли продати технології Ірану, тож виникає питання: а в кого ці технології взято?..

"Якщо дають "Шахеди", скоро підуть балістичні ракети, бронежилети... То є якісь домовленості. А тепер питання: чи потрібно Ізраїлю зробити все можливе і неможливе, щоб Іран не отримав ядерної зброї?.. Треба. Ось саме під таким кутом і вартує цю проблематику розглядати", - додав експерт.

Що кажуть в Ірані щодо його зброї проти України: подробиці

Додамо, що очільник МЗС Ірану Хусейн Амір-Абдоллахіан заявив, що столиця Ірану готова спільно з Києвом "розслідувати звинувачення у постачанні дронів-камікадзе до Росії".

Ба більше, Тегеран запевнив, що "не залишиться байдужим", якщо буде доведено використання РФ його дронів у війні проти України.

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