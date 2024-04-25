Як кадри із історичних фільмів: Сирський показав ефективне відео ураження техніки та окупантів

Які втрати ворога після ударів Сил оборони - Сирський не повідомив.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав ефективну роботу українських захисників на фронті. Головком опублікував кадри ураження та знищення ворожої техніки та окупантів.
Відео розмістив на офіційній сторінці у телеграм.
Як видно на кадрах, Сили оборони завдали ударів по російській техніці та живій силі дронами, танками та іншими засобами ураження.
"Захищаємо 24/7. Відео уражень техніки та живої сили окупантів. Слава Україні!", - підписав Сирський відео.
Які втрати ворога після ударів Сил оборони і на яких напрямках завдано уражень - головнокомандувач не розкрив.
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