Як каратимуть російських окупантів та пропагандистів за злочини проти України - Ірина Венедиктова

Генеральна прокурорка України розповіла про притягнення російських військових та вище керівництво країни-агресора до кримінальної відповідальності.

Офіс Генпрокурора запустив єдиний реєстр warcrimes.gov.ua. - це великий хаб-ресурс, який буде працювати для всіх правоохоронних органів. Ця інформація використовуватиметься для наших національних судів та для міжнародного кримінального суду. Для судів інших юрисдикцій вже відкриті кримінальні справи, Міністерство юстиції України буде використовувати цей хаб, щоб судитися в Страсбурзькому суді прав людини, наш МЗС буде використовувати його, щоб судитися в суді ООН.

Чому закликаю користуватися цим цим ресурсом, тому що він захищений, ми зберігаємо конфіденційні дані про людей, які повідомляють про злочини РФ. Там також продумана функція анонімності, якщо людина із певних причин не хоче повідомляти свої дані. Для нас задача номер один - фіксувати ці злочини, тому що ми зробимо все щоби притягнути винних до відповідальності, все щоби кожен українець відчув на собі компенсаторний механізм.

Зараз ми відпрацьовуємо дуже складні моделі для того щоби накладати арешти і конфісковувати майно всюди: США, Велика Британія, Євросоюз, Монако. Всюди, де росіяни дуже любили тримати свої гроші, дуже любили купувати нерухомість, там проживати, навчати своїх дітей і робити все для того, щоби їхні нащадки жили у демократичному світі, а не в Російській Федерації. Ми туди прийдемо з найкращими юристами і будемо робити все, для того, щоб кожний той "российский рубль", який зараз закладений в євро, фунти, долари, став на відшкодування звичайним українцям, тим громадянам, які втратили родичів, майно та були поранені.

Також наше завдання - це щоб була індивідуальна відповідальність. Питання взаємовідносин держав - це суд ООН, а прокуратура працює з міжнародними і національними судами, щоб притягнути до індивідуальної відповідальності солдатів, які стріляють, і командирів, які віддають наказ, вище політичне керівництво держави-агресора - диктатор Путін так само має бути притягнутий до відповідальності і ми все для цього зробимо.

Також до відповідальності мають бути притягнуті і всі люди, які тим чи іншим шляхом сприяли війні, розпалювали її, розказували певні речі, які не відповідають дійсності, на мільйонні аудиторії, щоб виправдати війну і навпаки зробити її агресивною. Тому ми зробимо все і не лише щодо цих солдатів, а і щодо пропагандистів, які так само мають великий вплив серед російських громадян.

Яка вірогідність притягнення російських військових злочинців до кримінальної відповідальності

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