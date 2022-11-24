Як Київ готується до повторення масованого удару: Кличко дав поради жителям столиці

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що місцева влада готується до всіх сценаріїв у разі повторного масованого ракетного удару з боку РФ.

Про це столичний голова сказав у ефірі телемарафону 24 листопада.

"Ми прокручуємо різні сценарії, які мають бути в нашому місті, зокрема й погані сценарії. Тож кожен з нас – менеджерів столиці – повинен знати чітко, що йому робити в тій чи іншій ситуації, щоб максимально швидко усунути проблеми і потурбуватися, надати послуги кожному з киян", – розповів Кличко.

Він також звернувся до всіх жителів Києва з закликом теж підготуватися до можливого розгортання поганого сценарію в місті.

"Зробіть запаси технічної води: наповніть ванну чи ємкості, які у вас є. Запаси питної води, запаси їжі, теплий одяг. Якщо у когось із вас є домівка в передмісті Києва, якщо є знайомі, друзі, домівка, де є піч, тепло, водопостачання, було б непогано розраховувати, щоб тимчасово там побути", – порадив міський голова.

Нагадаємо, раніше Кличко також заявив, що взимку з Києва можуть вивезти частину людей, проте це буде не евакуація, а просто тимчасовий переїзд.

Зауважимо, за словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, вже вся критична інфраструктура Києва забезпечена електроенергією, проте в помешканнях киян світло з’являтиметься лише на 2-3 години.

Щодо водопостачання у столиці, то за словами Кличка, воно вже відновлене, але у деяких споживачів ще може бути понижений тиск води в системі.

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