Як комплектують бригади у війську: експерт про "лотерею" після мобілізації

Експерт Павло Нарожний розповів, яка ситуація з мобілізацією та некомплектом в бригадах ЗСУ.

Наразі майже у всіх бригадах, які воюють на фронті, існує некомплект особового складу.

Про це розповів військовий експерт Павло Нарожний в ефірі Radio NV.

Експерт нагадав, що про некомплект у бригадав говорив і колишній скандальний командувач Об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль. В деяких випадках некомплект сягає до 70%.

За його словами, від створення нової бригади до моменту, коли вона стане повністю боєздатною, в кращому випадку проходять місяці. Він зауважив, що нарощувати м’язи на наявній бригаді, де є вже досвідчені солдати та офіцери набагато легше.

"Розбавляти, грубо кажучи, наявний підрозділ новачками, яких вже будуть натаскувати, навчати в конкретних місцях. І ця нестача людей… От у нас йде мобілізація. У нас звітують про успіхи цієї мобілізації. У нас секретар Комітету Верховної Ради по обороні [Роман Костенко] сказав, що Генеральний штаб нарешті задоволений темпом мобілізації, тому що ТЦК отримали нові інструменти, люди пішли оновлювати дані і так далі. Зараз йде потік нових людей, але вони йдуть з ТЦК не на фронт, вони йдуть в навчальні центри", – продовжив експерт.

Нарожний каже, що зараз уже важко знайти бригаду, яка повністю укомплектована. Це лише можливо у медійно-активних бригадаї формату "Азову", Третьої штурмової і так далі – там дійсно є чимала кількість добровольців. Усі інші страждають від некомплекту кадрів.

Експерт скаржиться, що існуюча схема мобілізаціх – це по суті, лотерея для військовозобов'язаних.

"Тобто людина прийшла по повістці, чи якщо він, скажімо, ухилявся, його спіймали на якомусь блокпості, він потрапив в ТЦК, він пройшов ВЛК, він пройшов в армію, і після того дійсна лотерея. Чи ти будеш піхотинцем, чи ти будеш водієм, чи ти будеш механіком – це вже залежить від дуже серйозного випадку", – зазначив Нарожний.

Водночас, він зауважив, що в армії є величезна кількість професій. На передній лінії воюють десь 20−30%, а всі інші займаються різними завданнями.

Нагадаємо, за інформацією німецької газети Die Welt, кожні 3 місяці Силам оборони необхідно набирати щонайменше 50 тисяч людей, а до кінця року – 200 тисяч.

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