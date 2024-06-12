"Як кошенят привезли і викинули": розвідник про те, які казки придумують полонені росіяни

За словами військового, окупанти одразу після потрапляння в полон намагаються переконати, що вони зовсім невинні.

Російські окупанти одразу після потрапляння в полон починають вигадувати "казки", що вони ні разу не стріляли, а на фронт потрапили, бо їх обманули.

Про трансформацію головорізів і воєнних злочинців у "безневинніих овечок", розповів боєць спецпідрозділу ГУР "Кабул-9" з позивним "Депутат" в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Розумієте, психологія полоненого, а тим більше, якщо він ще й "Шторм Z" (підрозділи окупантів, які комплектуються з ув'язнених, - ред.), у виправданні. Він одразу починає казати, що він тут випадково, ніколи ні по чому не стріляв, їх як кошенят привезли, викинули сюди і все. Ми ж розуміємо, що це казки для нас", – каже військовий.

За словами "Депутата", головна мотивація більшості окупнтів – це гроші, оскільки їх набирають з депресивних регіонів Росії, де зарплати просото мізерні.

"За підписання контракту, наскільки мені відомо, було 7 тисяч доларів, зараз близько 10 тисяч доларів. Це разово. За те, що підписав контракт, пішов на цей шлях. Звичайно, їм всім обіцяють, що вони будуть на четвертій лінії, на блокпості стояти, а насправді їх посилають на штурми. І вони хочуть чи не хочуть, але мусять воювати. Ви подивіться, яка велика кількість зафіксованих суїцидів серед них під час тих штурмів. Ці суїциди вже назвали "поцілунок Путіна" – хтось автоматом, хтось гранатою", – каже ГУРівець.

Крім того, є ще частина мобілізованих, яких до цих пір так і не демобілізували.

"По самій своїй суті росіяни – це такі "терпіли", і вони, як би їх не ставили, будуть їхати до кінця. Вони якісно це будуть виконувати. В них не буде ніякого повстання, вони будуть їхати до кінця, бо так сказав їхній хазяїн", – певен боєць спецпідрозділу ГУР.

Раніше повідомлялося, що на фронті в український полон потрапив серійний вбивця-розчленювач, який з 20 років 6 просидів в "одиночці"

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