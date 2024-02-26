Як Кремль отримав план контрнаступу ЗСУ ще до його початку: Світан відповів

На думку Світана, Москва мінімум знала про основний удар української армії під час контрнаступу.

Росіянам вдалося отримати план українського контрнаступу ще задовго до його початку через російські аналітичні центри, які керуються розвідкою РФ.

Про це сказав полковник запасу ЗСУ, військовий аналітик Роман Світан в ефірі КИЇВ24.

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"У росіян серйозні аналітичні центри виходячи з тих даних, які знімає російська розвідка. КДБ як було, так і лишилося. Вони можуть скласти певні механізми, якими планується, й у принципі зрозуміти, де плануються якісь наступальні операції. У такому вигляді, мабуть, план лежав. Справа в тому, що будь-який аналітик, який розбирається, а там справді серйозні центри, можуть скласти напрямок основного удару як мінімум", - пояснив він.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський під час великої прескоференції розповів, що план контрнаступу України був відомий Москві ще до його початку через витік інформації. Це, за його словами, є головною причиною невдачі наступальної спецоперації ЗСУ.

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