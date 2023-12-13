Як Куп'янськ готують до можливого повторного наступу окупантів: розповіла влада

Влада та військові готується, що окупанти можуть вдруге піти на Куп'янськ Харківської області. Для відбиття атаки будують кільцеву оборону, подібну до тієї, що була у Харкові на початку війни.

Про це Суспільному розказав керівник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов.

"Ми будуємо оборону Куп'янська по зразку Харкова, коли ми будували кільцеву оборону з кількох кілець захисних споруд. Конкретику не скажу, але все необхідне для військових ми створюємо, щоб вони займалися лише знищенням нашого ворога", - сказав очільник області.

За його словами, на грудень 2023 року фортифікаційні споруди будують на всіх напрямках, у пріоритетах - укріплення чотирьох напрямків.

"Ми працюємо цілодобово. Спостерігаємо постійно за діями ворога, маємо вживати заходів", - наголосив він.

Нагадаємо, українські військові розповіли, що РФ хоче повторно окупувати Куп’янськ, та розповіли про план ворога.

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