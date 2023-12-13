Як Куп'янськ готують до можливого повторного наступу окупантів: розповіла влада

Фортифікаційні споруди будують на всіх напрямках Харківської області.
Влада та військові готується, що окупанти можуть вдруге піти на Куп'янськ Харківської області. Для відбиття атаки будують кільцеву оборону, подібну до тієї, що була у Харкові на початку війни.
Про це Суспільному розказав керівник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов.
"Ми будуємо оборону Куп'янська по зразку Харкова, коли ми будували кільцеву оборону з кількох кілець захисних споруд. Конкретику не скажу, але все необхідне для військових ми створюємо, щоб вони займалися лише знищенням нашого ворога", - сказав очільник області.
За його словами, на грудень 2023 року фортифікаційні споруди будують на всіх напрямках, у пріоритетах - укріплення чотирьох напрямків.
"Ми працюємо цілодобово. Спостерігаємо постійно за діями ворога, маємо вживати заходів", - наголосив він.
Нагадаємо, українські військові розповіли, що РФ хоче повторно окупувати Куп’янськ, та розповіли про план ворога.
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