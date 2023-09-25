Як ліквідація командувача вплине на роботу Чорноморського флоту РФ: пояснення ВМС України

Внаслідок удару по штабу російського Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув адмірал Віктор Соколов. Саме він віддавав накази про ракетні удари по Україні і ракетоносіїв у Чорному морі.

Ліквідація командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова матиме значний негативний вплив на керування російськими військами.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що в Росії умовний Путін безпосередньо не керує флотом. Управлінням флотами займаються генерали, які добре знають, в якому стані перебувають їхні сили й засоби, особовий склад, як правильно ними керувати та як їх розставити.

"І зараз вони втрачають людину, яка всім цим процесом керує. І разом з ним його штат, який так само керує флотом. Тому що потрібно розуміти, що це досить велике угруповання", – каже Плетенчук.

За його словами, для керування флотом необхідна велика кількість менеджерів середньої ланки, які опікуватимуться ключовими процесами. Але зараз головна частина цього механізму стала непрацездатною.

"Так, сьогодні вночі вони ще завдавали по інерції ударів. Але, як я вже сьогодні казав, це нагадує курку, яка бігає без голови. Вона бігає, щось робить, але вже вона мертва. Тому станом на зараз, звісно, вони матимуть відповідні проблеми з керованістю військами", – каже речник ВМС.

Нагадаємо, 22 вересня стало відомо, що по штабу Чорноморського флоту в Севастополі завдали удару.

В Україні офіційно підтвердили, що під час удару по штабу в Севастополі загинув командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов і понад 30 офіцерів.

Полковник запасу ЗСУ Костянтин Машовець пояснив, що ЗСУ запустили новий етап війни ударами по Криму.

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