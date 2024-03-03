Як літакопад Су-34 вплинув на активнісь російської авіації: пояснення Повітряних сил

Російські окупанти знизили активність літаків у небі над Україною.

За останні дні російські окупанти знизили активність своєї авіації. А літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 вже тиждень не з'являється поблизу українського кордону.

Про це заявив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді"

За його словами, окупанти вочевидь знизили використання літаків на різних напрямках.

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"Засоби протидії, надані Україні західними партнерами, демонструють свою ефективність. Про це свідчить кількість збитих літаків ворога за лютий. Актуальне завдання нині – убезпечити прифронтові території від використання противником керованих авіаційних бомб", – сказав Ігнта.

Також зазначається, що вже тиждень (від часу останнього збиття 23 лютого) поблизу кордонів України не з’являється російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Нагадаємо, що вчора, 2 березня, командування Повітряних сил заявило про збиття ще одного російського літака Су-34. Крім нього, за минулі два тижні Збройні сили України збили 13 російських військових літаків.

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