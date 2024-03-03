Як літакопад Су-34 вплинув на активнісь російської авіації: пояснення Повітряних сил

Російські окупанти знизили активність літаків у небі над Україною.
За останні дні російські окупанти знизили активність своєї авіації. А літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 вже тиждень не з'являється поблизу українського кордону.
Про це заявив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді"
За його словами, окупанти вочевидь знизили використання літаків на різних напрямках.
"Засоби протидії, надані Україні західними партнерами, демонструють свою ефективність. Про це свідчить кількість збитих літаків ворога за лютий. Актуальне завдання нині – убезпечити прифронтові території від використання противником керованих авіаційних бомб", – сказав Ігнта.
Також зазначається, що вже тиждень (від часу останнього збиття 23 лютого) поблизу кордонів України не з’являється російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
Нагадаємо, що вчора, 2 березня, командування Повітряних сил заявило про збиття ще одного російського літака Су-34. Крім нього, за минулі два тижні Збройні сили України збили 13 російських військових літаків.
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