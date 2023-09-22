Як Лукашенко поширює російську пропаганду: в ЦПД розповіли про основні наративи

Білоруський диктатор та самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що Захід планує “зливати” Володимира Зеленського нібито через те, що він вже “набрид”.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Як зазначається, білоруський диктатор продовжує транслювати російські наративи, мета яких – підірвати авторитет українського президента і послабити підтримку України з боку західних партнерів.

“Окрім цього, подібні наративи мають на меті створити враження, буцімто Зеленський є слабким і некомпетентним лідером, який не може забезпечити успіх України у війні. Захід продовжує підтримувати український народ у війні проти країни-терористки й надсилати військову допомогу, що свідчить про неправдивість слів лукашенка”, - підкреслили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, що і Андрій Єрмак попереджає, що РФ запускає інформаційну кампанію проти Зеленського.

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