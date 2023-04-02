Як мати Мацієвського дізналася про смерть сина та що він сказав їй під час останньої зустрічі

Востаннє жінка розмовляла з сином 29 грудня, тоді він був у хорошому настрої.

Мати розстріляного російськими окупантами бійця ЗСУ Олександра Мацієвського розповіла про те, як побачила кадри останніх хвилин життя її сина.

Про деталі пише Новое время з посиланням на The Wall Street Journal.

Ніжином поповзли чутки, що 163-й батальйон зазнав великих втрат. Параска Демчук звернулася до місцевого військкомату з питанням про сина. Там не надали жодної інформації. Військова база, де служив рядовий Мацієвський, і поліція теж нічого не повідомили.

Факти почали з'ясовуватися після того, як 163-й батальйон повернувся на базу до Чернігова на початку січня без рядового Мацієвського. Один із членів його підрозділу повідомив Демчук, що її син зник безвісти і, найімовірніше, загинув.

"Як ви могли лишити його там?" — згадує вона свої слова тоді.

9 лютого пані Демчук зателефонували з поліції. У Києві вона зустріла пронизане кулями тіло свого єдиного сина, отримане в результаті обміну з військами РФ. Частина його голови була відсутня, розповідає жінка — та не можна було помилитися щодо порізу над бровою і родимої плями на нозі.

За кілька днів пані Парасковія поховала свого сина, якому не було і 43 років. Та питання про те, як він загинув, продовжувало її непокоїти.

Це лишалося загадкою ще два місяці. Відповідь врешті з’явилася із відео, що висвітилось на телефоні жінки одного вечора, коли вона повернулася додому з роботі й сіла за стіл на кухні. На ньому було видно чоловіка, в якому вона миттєво впізнала свого сина. Він стояв по коліна у ямі із цигаркою.

"Знімай", — командує російською чоловічий голос за кадром.

Дивлячись прямо в камеру, Мацієвський глибоко затягує цигарку, перш ніж спокійним рівним голосом промовити: "Слава Україні!"

І тоді шквал автоматної черги звалює його на землю.

Мати Мацієвського тепер знаходить певну розраду в телефонних дзвінках, листах і віршах, що надходять їй, в яких відзначають хоробрість її сина та дякують їй за те, що виховала патріота.

Вбита горем жінка згадує, що під час останньої зустрічі Олександр сказав: "Мамо, дякую за життя".

Що відомо про Олександра Мацієвського

Олександр Мацієвський був призваний на військову службу у березні 2022 року. Від кінця грудня його вважали зниклим безвісти в районі Червоної Гори в Донецькій області. СБУ вдалось встановити, що розстріл стався 30 грудня 2022 року. Його поховали у лютому 2023 року.

Олександру Мацієвському було 42 роки. До повномасштабного вторгнення РФ він працював електромонтером у Києві, а після 24 лютого добровольцем пішов до територіальної оборони Ніжина.

У Ніжині іменем Мацієвського назвали одну з вулиць і планують встановити пам’ятник на його честь.

Як Мацієвський потрапив у полон до окупантів - читайте у новині.

Зеленський за 12 березня: Олександр Мацієвський посмертно став Героєм України - Герою слава

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