Як має закінчитися війна в Україні: у Зеленського закликали світ дослухатися до українців

91% українців вважає, що держава не повинна віддавати свої території в обмін на мир.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна в Україні не має завершитися віддаванням своїх територій.

Про це Подоляк написав у Мережі.

"Як має закінчитися війна? Послухайте українців. 91% категорично вважає, що Україна не повинна віддавати свої території (опитування Gallup). Пояснюйте це дивним адептам теорії "мир в обмін на території України…" – йдеться в заяві радника голови ОП.

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Зауважимо, що за даними соцопитування, яке провела американська компанія Gallup, 70% українців вважають, що Україна має продовжувати боротися, допоки не виграє війну з Росією. А перемогою 91% опитаних вважає повернення всієї території України, яку захопила РФ від 2014 року, включно з Кримом.

Як і коли завершиться війна

Війна в Україні має завершитися до кінця весни 2023 року – такий прогноз озвучив очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов. Він уточнив, що під "завершенням" має на увазі вихід на кордони 1991 року.

Водночас начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк оцінив, що на сьогодні існують два найімовірніші сценарії завершення війни, і обидва передбачають перемогу України. Перший – держпереворот у Росії та зміщення президента з посади, другий – повний розгром російських військ на фронті.

На думку американського політолога і філософа Френсіса Фукуями, Україна має шанси перемогти до кінця зими, а мобілізація в РФ не вплине суттєво на ситуацію на полі бою.

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