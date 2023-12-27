Як має змінитися Росія, аби не становити небезпеки: Черник назвав п’ять чинників

Поки одні обговорюють, що запропонувати Кремлю, аби він пішов на поступки в Україні, інші стверджують, що жодні поступки не зупинять апетити агресивної політики, у яку перетворився режим Путіна.

Якщо навіть Україна відвоює кордони 1991 року, Росія не припинить тероризувати українців, допоки в країні-агресорці не зміняться п'ять чинників.

Детальніше про них в інтерв’ю “24 Каналу” розповів військовий експерт Петро Черник.

Про які 5 фокусів мовиться

Україна воює з Росією з 1169 року, коли князь Юрій Довгорукий перший раз зруйнував Київ. Потім московський улус став частиною татаро-монгольської орди, саме звідти росіяни і виросли.

“Корінь угро-фінських племен з татаро-монголами та нашими князями-ізгоями, які принесли частину нашої культури — це справжня історія росіян”, — наголосив військовий експерт.

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У Росії мають змінитися 5 фокусів і тоді вона не становитиме загрози для України:

забрати ядерну зброю —стратегічну й тактичну;

відрізати від безоплатних сибірських ресурсів — нафти, газу, лісу, діамантів, золота і так далі;

територія має стиснутися до розмірів 1471 року — це останні карти, зафіксовані без приєднання Новгорода;

як мінімум 60 років, тобто три повних покоління, росіяни мають проходити санацію — ідеологічне очищення від величі;

територія країни-агресорки повинна фрагментуватися на 15 і більше держав.

Україна повноцінно вступить у НАТО. Опісля на нашій території з'являться військові бази Північноатлантичного альянсу, насамперед потужні авіаційні бригади американської армії.

“Тоді ми видихнемо. Проте якщо цього не стається і ми завтра виходимо на кордони 1991 року, потім виснемо “на ліхтарі”, приїжджає Гаррі Каспаров і стає президентом або допускають Навального, то в наступному циклі вони неминуче повернуться до старого”, — зазначив Петро Черник.

На планеті Земля демократична Україна з власною автентичністю, культурою, світовідчуттям та світосприйняттям не поміститься з тиранічною Росією. Це неможливо.

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