"Як міг з'явитися такий план": Зеленський відреагував на заяву Путіна про "спецоперацію"

"Як міг з'явитися такий план": Зеленський відреагував на заяву Путіна про "спецоперацію"

За його словами, на Донбасі, зокрема у Маріуполі, окупанти повторили історію блокади Ленінграда.

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви Путіна, що так звана "спецоперація" нібито йде за планом.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні вночі 13 квітня.

"Але, якщо чесно, ніхто у світі не розуміє, як взагалі міг з'явитися такий план. Як міг з'явитися план, який передбачає загибель десятків тисяч своїх солдатів трохи більше, ніж за місяць війни? Хто міг затвердити такий план? І який фінальний рівень? своїх же втрат для цієї людини прийнятна? Десятки чи все-таки сотні тисяч загиблих росіян?", — зазначив Зеленський.

Президент вважає, що кількість убитих мирних українців у Москві взагалі нікого не хвилює.

"Там кажуть, що роблять все заради людей, заради Донбасу... Але навіть за часів Другої світової війни Донбас не бачив такої жорстокості за такий короткий час. І від кого? Від російських військ", — сказав глава держави.

За його словами, на Донбасі, зокрема у Маріуполі, окупанти повторили історію блокади Ленінграда.

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 48-го дня війни Росії проти України

Раніше Володимир Зеленський назвав кількість загиблих в Україні військових РФ.

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