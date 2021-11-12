Як минула доба на Донбасі: бойовики накрили щільним вогнем бійців, є поранені 

Окупанти продовжують порушувати режим тиші.
Протягом минулої доби, 11 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Зокрема, ворог стріляв:
- Поблизу Мар’їнки окупанти відкривали щільний вогонь з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- В напрямку Новозванівки ворог тричі вів вогонь, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, протитанковий ракетний комплекс, міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.
- В районі населеного пункту Зайцеве противник здійснив два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, а також задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.
- Біля Троїцького російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
- Неподалік населених пунктів Гнутове та Луганське окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
- В напрямку Широкине обстріл вівся з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
- У Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
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