Як минула доба на Донбасі: бойовики накрили щільним вогнем бійців, є поранені

Як минула доба на Донбасі: бойовики накрили щільним вогнем бійців, є поранені

Окупанти продовжують порушувати режим тиші.

Протягом минулої доби, 11 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Зокрема, ворог стріляв:

Поблизу Мар’їнки окупанти відкривали щільний вогонь з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Новозванівки ворог тричі вів вогонь, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, протитанковий ракетний комплекс, міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.

В районі населеного пункту Зайцеве противник здійснив два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, а також задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

Біля Троїцького російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Неподалік населених пунктів Гнутове та Луганське окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку Широкине обстріл вівся з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

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