Як минула ніч у регіонах України: де лунали вибухи та були обстріли

Ніч у деяких регіонах України була неспокійною.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — один обстріл (18 вибухів), ворог із мінометів обстріляв Корюківський район. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 8 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади. Попередньо — без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 20 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська та Середино-Будська громади. Без наслідків.

Запорізька область: минулої доби ворог завдав 99 ударів по 17 населених пунктах області.

Росіяни атакували 14 безпілотниками Залізничне, Гуляйполе, Новодарівку, Білогір'я та П'ятихатки, а також здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Роботиного, Новоандріївки, Новоданилівки та Малої Токмачки.

Під час ворожого удару обстрілу пошкоджено будинок та господарську споруду. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина: вночі під удар потрапила Червоногригорівська громада Нікопольського району. По ній агресор цілив з важкої артилерії.

Минулося без жертв. Оборонці з ПвК "Схід" збили ракету над Дніпровським районом.

Ворог чотири рази протягом вчорашнього дня гатив по Нікопольщині.

Вранці – по районному центру. А надвечір – по Марганецькій громаді. Усюди застосовував важку артилерію. Без жертв.

Харківщина: на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди Богодухівського району, Тернова Харківського району, Вовчанськ, Варварівка Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, де силами оборони відбили 13 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

Луганщина: вчора росіяни вдарили з авіації по Серебрянському лісу, територію якого намагалися штурмувати вісім разів. Ще декілька атак ворога зупинені поблизу Стельмахівки.

Під вогонь артилерії та мінометів потрапили Невське та Білогорівка.

За добу противник здійснив 127 обстрілів (537 снарядів).

Донеччина: під вогнем перебували 12 населених пунктів. Пошкоджено 21 житловий будинок. За добу: одна людина загинула, 2 поранених.

Миколаївщина: вчора вдень ворог завдавав артилерійських обстрілів по с. Солончаки Куцурубської громади. Вночі ворожих обстрілів зазнала відкрита територія між селами Солончаки та Дмитрівка. Постраждалих немає.

Також вночі ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Одещина: вночі противник атакував 11-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Запорізької області. У результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 10 ударних БпЛА "Shahed-136/131" в межах області.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 82 обстріли (338 снарядів), з них по м. Херсон — 10 обстрілів (38 снарядів).

Росіяни поцілили у райони 26 населених пунктів області, навчальний заклад у Херсоні.

Внаслідок нічного російського обстрілу Тягинки загинув чоловік. Рятувальники виявили тіло місцевого жителя внаслідок обстеження ураженої ділянки.

Вчора вдень обстріляла житловий будинок в Іванівці. У власній оселі постраждала 71-річна місцева жителька. Її шпиталізували з вибуховою травмою. Лікарі проводять обстеження та надають потерпілій допомогу.

За добу по області: одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

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