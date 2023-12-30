Як минула ніч у регіонах України: де лунали вибухи та були обстріли

Ніч в Україні проти 30 грудня минула з обстрілами. Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Хмельниччина: за добу в межах області було збито дві крилаті ракети та 2 БпЛА повітряних сил противника. У кількох громадах області пошкоджено понад 10 приватних домоволодінь, дитячий садочок, будинок культури, бібліотека, старостат.

Минулося без постраждалих.

Черкаська область: ніч — спокійно. Вчора вдень область перебувала під ворожим обстрілом. Близько 15:00 російська ракета влучила в житловий сектор у Смілі: 9 потерпілих, понад пів сотні пошкоджених будинків. Наразі триває ліквідація наслідків.

Чернігівщина: за добу — 12 обстрілів (56 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони із мінометів, БМП, FPV-дронів. У прикордонному селі Семенівської громади FPV-дрон влучив у нежитловий будинок. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.

Сумщина: вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 13 вибухів. Без наслідків.

Вчора протягом дня російські війська здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 84 вибухи.

Запорізька область: минулої доби росіяни завдали 196 ударів по 22 населених пунктах області.

Окупанти випустили 12 ракет по Запоріжжю, Відрадному та Матвіївці, атакували 34 безпілотниками Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне й Роботине, а також здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки та Кам'янського.

По території Гуляйпільського, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Степового, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 145 артобстрілів.

Надійшло 116 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина: вчора зранку була найбільш масована атака за весь час повномасштабного вторгнення. Над областю збили 18 ракет.

У Дніпрі внаслідок влучання загинуло шестеро людей, 33 поранено.

Пошкоджений торговий центр, пологовий будинок, зруйнована приватна оселя, пошкоджені 8 адмінбудівель, близько 20 багатоповерхівок та автомобілі.

Зачепило і Новомосковськ. Там постраждали дві людини. Пошкоджені 42 приватних будинки.

Нікопольський район 5 разів обстріляли з артилерії та застосували дрони-камікадзе. Били по Нікополю , Мирівській та Марганецькій громадам. У Нікополі постраждали троє чоловіків.

Ніч минула тихо. Сьогодні у Дніпрі оголошено день жалоби.

Харківщина: в результаті ворожого ракетного обстрілу по м. Харків, який стався 29 грудня, загинуло три людини. Впродовж дня до Обласної клінічної лікарні госпіталізували всього 18 поранених: 17 чоловіків, 1 жінка.

Протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.

ЗСУ відбили впродовж доби 14 атак ворога біля Синьківки Куп'янського району.

Сьогодні зранку ворог обстріляв с. Козача Лопань Харківського району. Постраждалих та руйнувань немає.

В с. Вільхуватка Ізюмського району чоловік 1979 р.н. підірвався на міні "Пелюстка". Постраждалого з осколковим пораненням стопи госпіталізували.

Луганщина: вчора противник продовжив масовані авіаційні удари по прифронтових селах та укріпленнях українських оборонців.

У нашій смузі відповідальності зафіксовано щонайменше 14 ударів з неба. Зокрема, в районах Макіївки, Невського, Серебрянського лісництва.

Невське, Білогорівка та території навколо потрапили під щільні мінометний та артилерійський обстріли.

За добу противник здійснив 176 обстрілів (569 снарядів).

Донеччина: під вогнем росіян перебували 11 населених пунктів. Пошкоджено 22 житлових будинків (з них 2 —багатоквартирних), адміністративна будівля, 2 цивільних автомобіля, школа, відділення поліції, котельна "Курахівської ТЕС".

За добу на Донеччині: 5 поранених.

Миколаївщина: протягом доби силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено ворожий БпЛА "Shahed-131/136".

Вчора артилерійські удари фіксувалися по околицях та с. Солончаки Куцурубської громади. Також ворог здійснив пуск безпілотного літального апарату невстановленого типу зі скиданням осколкових боєприпасів. Постраждалих немає.

Вчора обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 108 обстрілів (536 снарядів), з них по м. Херсон — 9 обстрілів (24 снарядів).

Росіяни поцілили у райони 23 населених пунктів області, гуманітарний штаб у Бериславському районі, об'єкт критичної інфраструктури, гуртожиток та організацію з обслуговування ліфтів у Херсоні.

Під вогнем ворога перебував Берислав. російська армія вдарила з безпілотника по 70-річному місцевому жителю, який їхав містом на скутері. Внаслідок скидання вибухового предмета чоловік отримав вибухову травму та поранення ноги.

Також вчора до лікарні звернувся 63-річний чоловік, який 28 грудня потратив під обстріл у селі Червоний Маяк. У нього діагностували вибухову травму, струс мозку та поранення голови.

Потерпілим надали медичну допомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

Вчора вдень росіяни знову обстріляли Херсон. Під вогнем опинилися багатоквартирні будинки, гуртожиток освітнього закладу, а також гаражні приміщення. Постраждали троє херсонців. Їх доправили до медичного закладу

Ввечері противник здійснив ворожий обстріл м. Херсон. Попередньо встановлено, що мало місце влучання 2 БПЛА типу "Шахед" в будівлю "Херсонліфт", які спричинили значні руйнування будівлі. Також було пошкоджено 6 автомобілів, одна автівка згоріла.

За добу по області п'ятеро людей дістали поранення.

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