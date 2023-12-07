Як минула ніч у регіонах України: на Одещині загинув водій, а Запоріжжя окупанти крили вогнем

Ніч у регіонах України була неспокійною.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Хмельниччина: вночі під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили над територією області ударний БпЛА.

Повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило.

Чернігівщина: за добу — 4 обстріли, (22 вибухи). Ворог використав міномети, авіацію, бив по Корюківському та Новгород-Сіверському районах. У прикордонному селі Новгород-Сіверської громади росіяни скинули вибуховий пристрій на авто, люди не постраждали.

Сумщина: вночі росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 6 вибухів з мінометів.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 109 вибухів.

У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу з РСЗВ отримали поранення 2 цивільні особи. Також обстрілом пошкоджено 5 приватних будинків, 4 багатоквартирних будинки, приміщення лікарні, міської ради, ліцею, господарчу споруду, приміщення багажного відділення та платформи залізничного вокзалу, приміщення готелю.

Запорізька область: 112 ударів по 22 населених пунктах області; мирні жителі не постраждали.

Ворог обстріляв з РСЗВ та вгатив авіаснарядом по Роботиному, а також атакував безпілотниками Гуляйполе, Малинівку, Малу Токмачку, Лугівське й Левадне.

По території Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Чарівного, Левадного, Полтавки, Малинівки, Верхньої Терси, Степногірська, Кам'янського, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл прийшовся 101 артудар.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина: двічі за вчорашній день агресор бив по Нікополю. Застосував дрон-камікадзе та артилерію. Пошкоджений об’єкт інфраструктури. Минулося без загиблих та постраждалих.

У Нікопольському та Дніпровському районах відпрацювали наші сили ППО.

Вночі неспокійно було на Нікопольщині. Окупанти вдарили по районному центру. По місту працювала важка артилерія. Без жертв.

Харківщина: артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 21 населений пункт.

Внаслідок обстрілу с. Подоли Куп’янського району отримали осколкове поранення дві жінки 58 та 49 років. Остання від госпіталізації відмовилась. Пошкоджено приватний будинок.

Внаслідок обстрілу м. Куп’янськ пошкоджено фасад двоповерхової адміністративної будівлі. Потерпілих немає.

У смт. Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу горіли приватні будинки. Ймовірно, також пошкоджено 3-х поверхова будівля колишнього підприємства, скління вікон вокзалу. Постраждалих немає.

Щонайменше 4 рази окупанти завдавали ударів по Курилівці Куп’янського району. Є пошкодження приватних будинків, без постраждалих.

Луганщина: вчора окупанти відкривали вогонь і по Макіївці, і по Невському, усвідомлюючи, що там залишаються цивільні. Також ворогом обстріляна Білогорівка – із мінометів, артилерії та авіації. Ударів з неба завдано і по Серебрянському лісу.

За добу противник здійснив 154 обстріли (568 снарядів).

Донеччина: під вогнем росіян минулої доби — 10 населених пунктів. Пошкоджено житловий будинок, 2 ангари, залізнична колія, екскаватор, ЛЕП. За добу - 4 поранених.

Миколаївщина: вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Вчора зранку та цієї ночі ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії м. Очаків та Очаківської громади. Постраждалих немає.

Одеська область: сьогодні вночі російські терористи упродовж майже двох годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район. Наші сили ППО збили переважну кількість "Шахедів".

Окупанти прицільно атакували саме припортову інфраструктуру Подунавʼя. Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 88 обстрілів (387 снарядів), з них по м. Херсон — 11 артилерійських обстрілів (29 снарядів).

Росіяни поцілили у райони 29 населених пунктів області; територію та споруди насосної станції у Бериславському районі.

Вночі противник здійснив удар БПЛА типу "Шахед 136" в районі н.п. Одрадокамʼянка. Без потерпілих.