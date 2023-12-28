Як минула ніч в Україні: де лунали вибухи

На Херсонщині є жертви.

Ніч в Україні проти 28 грудня минула з обстрілами. Ситуація в регіонах станом за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — два обстріли (11 вибухів). Ворог із артилерії та мінометі обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі росіяни здійснили мінометний обстріл Середино-Будської громади. Зафіксовано чотири вибухи. Без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 84 вибухи.

Запорізька область: ворог вів вогонь по 25 населених пунктах області, зафіксовано 151 удар.

Окупанти здійснили 28 БПЛА-атак по Широкому, Новоандріївці, Малинівці, Роботиному, Червоному, Левадному, Полтавці, Темирівці, Новоіванівці, Малій Токмачці та Новодарівці, обстріляли з РСЗВ Роботине, Малу Токмачку, Преображенку й Степногірськ, а також вгатили 6 авіаційними снарядами по Оріхову та Малій Токмачці.

114 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Білогір'я, Новоандріївки, Щербаків, Чарівного, П'ятихаток, Кам'янського, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл.

Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина: протягом вчорашнього дня агресор обстрілював Нікопольщину з артилерії – Мирівську та Марганецьку громади, також —райцентр. На останній спрямував і дрони-камікадзе. Понівечені багатоповерхівка, 9 приватних будинків та газогін. Без жертв. Вночі над областю оборонці збили два безпілотники окупантів.

Харківщина: артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.

Вчора вдень окупанти завдали ударів по с. Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок, лінію електропередач. Без постраждалих

Луганщина: наші військові відбили три штурми в Серебрянському лісництві, де противник намагався прорвати українську оборону, використовуючи авіацію.

За добу противник здійснив 135 обстрілів (548 снарядів).

Донеччина: під вогнем росіян минулої доби перебували Авдіївка, Залізне, Торецьк, Курахове, смт Нью-Йорк, с.Новобахмутівка, с.Бердичі, с.Переїзне, с.Новоселівка Перша, с.Нескучне.

Пошкоджено 5 житлових будинків, будівля лікарні, 2 господарчих споруди, службовий автомобіль. За добу на Донеччині: 2 поранених.

Миколаївщина: вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по с.Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Протягом дня вчора артилерійські удари фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 80 обстрілів (404 снаряди), з них по м. Херсон — три артилерійських обстріли (9 снарядів).

Зранку, 27 грудня, російська армія вбила цивільного у Новобериславі. Смертельні поранення отримав 59-річний чоловік. У момент обстрілу він йшов вулицею.

Окупанти вчергове гатили по Бериславу. Зранку ворог безпілотниками атакував медзаклад. Поранення отримав 47-річний техпрацівник. Йому надали допомогу на місці. У будівлі є руйнування.

Російські війська обстріляли Тягинку. Травми середньої важкості отримав 70-річний чоловік. Його доправили до медзакладу для надання допомоги.

Внаслідок артилерійського обстрілу Станіслава травми отримав 35-річний чоловік. Потерпілого доставлено до лікарні.

За добу по області: одна людина загинула, шестеро дістали поранення.

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