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"Як місто буде виживати без води в таку спеку - питання без відповіді": в Маріуполі росіяни повністю зупини водопостачання

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"Як місто буде виживати без води в таку спеку - питання без відповіді": в Маріуполі росіяни повністю зупини водопостачання

Фото: Маріупольська міська рада

В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни повністю зупини водопостачання. Офіційна причина - “ремонтні роботи”.

Проте зробили окупанти це через те, що не витримали електромережі.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

“Робота навіть єдиної насосної неможлива - знеструмлення. Правду звісно не кажуть в голос. Як місто буде виживати без води в таку спеку - питання без відповіді. Ми ж попереджали, що таке станеться. Навіть казали, що треба зробити. Але ж ні. В окупантів свій шлях. На жаль, ціною маріупольців”, - наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що до окупованого Маріуполя росіяни понад місяць не завозять гуманітарну допомогу.

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