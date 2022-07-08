"Як місто буде виживати без води в таку спеку - питання без відповіді": в Маріуполі росіяни повністю зупини водопостачання

В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни повністю зупини водопостачання. Офіційна причина - “ремонтні роботи”.
Проте зробили окупанти це через те, що не витримали електромережі.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.
“Робота навіть єдиної насосної неможлива - знеструмлення. Правду звісно не кажуть в голос. Як місто буде виживати без води в таку спеку - питання без відповіді. Ми ж попереджали, що таке станеться. Навіть казали, що треба зробити. Але ж ні. В окупантів свій шлях. На жаль, ціною маріупольців”, - наголосив Петро Андрющенко.
Нагадаємо, що до окупованого Маріуполя росіяни понад місяць не завозять гуманітарну допомогу.
Читайте також:
- У Маріуполі росіяни зруйнували 50% мереж водопостачання: на околицях міста люди перуть у калюжах
- "Це неприпустимо": Верещук розповіла, що робити переселенцям, яких виселяють просто на вулицю
- Що Росія вже встановила на аеродромі "Зябровка" в Білорусі та які несе загрози: пояснює експерт