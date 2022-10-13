Як мобілізація в Росії вплине на війну та контрнаступ ЗСУ: відповіді від Наєва

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв оцінив, як мобілізація в Росії вплине на картину бойових дій в Україні.

Про це Наєв розповів в інтерв’ю в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він повідомив, що згодом внаслідок мобілізації в Росії заявлених 300 тис. осіб будуть створені нові військові формування. За допомогою них керівництво РФ і військове командування може спробувати переформатувати наступальну операцію.

Що дасть Росії мобілізація

"На даний час РФ внаслідок мобілізації поповнює ті військові частини, які зазнали втрат. Безпосередньо вже зараз мобілізаційний ресурс прибуває і на територію Донецької області, а також на інші напрямки. Щодо подальших дій, то мобілізація призведе до створення нових військових формувань на території РФ, за допомогою якої військово-політичне керівництво і військове командування буде намагатися здійснювати перегрупування і може навіть вплинути на переформатування їх стратегічної наступальної операції", – розповів командувач ООС.

Він додав, що в межах мобілізації росіяни можуть утворити більше трьох армійських корпусів, чотирьох дивізій, десяти організаційних структур типу полк, десяти мотострілецьких дивізій територіальних військ і до трьох-чотирьох бригад територіальних військ.

"Тобто це, в принципі, така потужна сила, але для її підготовки необхідний час. Для того, щоб їх озброїти, необхідно зняти певну кількість озброєння і військової техніки з тривалого зберігання, здійснити їхнє переміщення, підготовку. Так само необхідно здійснити підготовку і мобілізованих", – зауважив генерал-лейтенант.

"Серед тих мобілізованих, які прибувають на територію, яка зараз окупована російськими військами, в першу чергу вони надсилають той мобілізаційний ресурс, який нещодавно був звільнений, і той, який потребує найменшого часу для підготовки. Але це не регулярні війська, вони мали перерву у проходженні військової служби, і вони не такі вже й воїни, як були до цього", – поінформував Наєв.

РФ намагатиметься мобілізувати більше

Командувач ООС переконаний, що Росія не зупиниться на мобілізації заявлених 300 тис. осіб та продовжить призов.

"В цілому в РФ підготовлений мобілізаційний ресурс – десь приблизно до двох мільйонів осіб. А загалом їхній мобілізаційний ресурс – близько 29 мільйонів осіб. Тому РФ у прагненні вирішити війну за тими цілями, які вони ставлять перед собою, буде підвищувати кількість мобілізованих. Тому ми маємо очікувати і таку ситуацію та бути готовими для вирішення її на наших умовах", – розповів генерал-лейтенант.

Він уточнив, що підготований мобресурс – це ті військові, які були нещодавно звільнені зі служби та брали участь у відповідним тренуваннях у цивільному житті (військові збори, тренування).

Як це вплине на контрнаступ ЗСУ

Наєв також прокоментував, чи зможе російська мобілізація вплинути на український контрнаступ, який зараз триває.

"Все залежить від тих ресурсів, які буде постачати ворогові РФ, і відповідно – тих ресурсів, які будуть постачати нам наші західні партнери, наші друзі. Відповідно у цій боротьбі ресурсів західна зброя та допомога більш новітня, вона є високоточною зброєю. Те, що нам передають, ми дуже швидко за часом опановуємо та використовуємо під час ведення бойових дій. Якщо ми вчасно отримуємо необхідну нам кількість озброєння і військової техніки, то дійсно перевага буде на нашому боці", – пояснив командувач ООС.

Як мобілізацію в РФ оцінюють експерти

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Самусь гадає, що в Росії намагатимуться мобілізувати мільйон людей, а то й більше. Це становить небезпеку для фронту. Проте після призову 200 тис. осіб до війська в лавах збройних сил РФ вже настав колапс.

Водночас у Генштабі ЗСУ заявили, що мобізація не допоможе російським окупантам на фронті, адже ті не можуть здолати спротив українських військ.

На думку російського опозиціонера, публіциста Андрія Піонтковського, мобілізація в РФ – це соціальна бомба, яка вибухне так само, як мобілізація царської армії 1914 року. Так, 1917 року мільйони "мобіків", яких погнали на фронт за незрозумілі ідеї, повернулись з гвинтівками в Петроград.

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