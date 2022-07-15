Як модернізують заклади освіти перед новим навчальним роком: пояснює представник МВС

В Україні облаштовують в навчальних закладах укриття на випадок бомбардувань з боку російських окупантів. Ховатися в них зможе як склад викладачів, так і діти.

В Україні через війну, яку розв'язала Росія, в навчальних закладах створюють сховища для дітей та викладачів. В шкільних програмах також запроваджують додаткові уроки щодо безпеки.

Про це в етері єдиного телемарафону повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

За його словами, в навчальних закладах зараз створюють сховища на випадок ракетних обстрілів з боку російських окупантів. Ховатися в них зможуть діти та педагоги. Крім того, в школах вводять додаткові уроки по вивченню техніки безпеки - проводити їх будуть практики.

“Ми розробимо окремий мобільний застосунок, через який наші діти зможуть отримати базові інструкції щодо поведінки в типових надзвичайних ситуаціях. Все це матиме кумулятивний ефект”, - наголосив Євгеній Єнін.

Нагадаємо, що окупанти атакували два найбільші університети Миколаєва. А також обстріляли школу на Дніпропетровщині.

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