Як морські дрони знищили російські гелікоптери над Чорним морем: пояснення експерта

Ракети на морських дронах Magura V5 можуть вражати навіть ворожі літаки.

Під час знищення двох російських гелікоптерів над Чорним морем спрацював ефект несподіванки. Ворог не очікував, що морські дрони зможуть запустити ракети по повітряних цілях.

Таке пояснення зробив військовий експерт Роман Світан в коментарі “24 каналу”.

"За допомогою безекіпажних катерів, які бовтаються на хвилях, на дальностях сотні кілометрів від операторів, провести таку операцію дуже складно. Саме ця складність дала можливість забезпечити режим неочікуваності”, – наголосив він.

За його словами, для ураження гелікоптерів, очевидно, застосовувалася ракета Р-73 з тепловою головкою самонаведення.

Роман Світан вважає, що цей удар по повітряних цілях деморалізує російських пілотів, оскільки польоти для них стають небезпечними.

“Це тільки початок. Взяли ракети легкого рівня. Це малі дальності. Якщо так добре пішло, то там можуть бути й інші ракети, більшої дальності, з радіолокаційними головками самонаведення”, – сказав військовий експерт.

Такі ракети на морських дронах Magura V5, зазначив експерт, можуть вражати ворожі літаки. При цьому наводити на ціль їх можуть літаки ДРЛС з дальністю 400 кілометрів.

“Локатор може висіти над Одесою, бек може підтягнути ракету як пускова установка під Севастополь та мінусувати російські літаки на зльоті з Бельбеку", – припустив Світан.

Нагадаємо, раніше в ГУР Міноборони повідомили, що в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 SeeDragon знищено російський гелікоптер Мі-8. Ще один ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.

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