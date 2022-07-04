Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як може померти Путін: керівник української розвідки назвав два варіанти

Дата публікації
Перегляди
1257
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як може померти Путін: керівник української розвідки назвав два варіанти

Фото: radiosvoboda.org

Кирило Буданов припускає, що Росію чекає розвал на декілька частин.

Керівник української військової розвідки генерал Кирило Буданов припускає, що Путін може закінчити як Сталін.

"Десталінізація – депутінізація. Ну і в усьому звинувачують його", - зазначив Буданов в інтерв'ю РБК-Україна.

Якраз хотів спитати, які ви бачите можливі сценарії усунення Путіна? Це переворот, якась хвороба його? Чи дійсно він хворий, ми досі не знаємо.

А чи живий Путін зараз? Риторичне питання.

Чи знаєте ви?

Я теж утримаюсь від цього.

Просто в мене наступне питання було, як може померти Путін, тепер навіть не знаю…

Ну, а я звідки ж знаю. Можливі виключно два варіанти, чим все це закінчиться. Перше, це наступник Путіна зупиняє основні дії, не тільки в Україні, а в багатьох куточках світу. І каже: "Знімайте, будь-ласка, з Росії всі накладені санкції, вибудовуємо нові стосунки. Росія тут ні до чого, виключно була людина, яка керувала до цього державою, і це його особисті проблеми, він маніяк".

Як зі Сталіним було.

Ну так, десталінізація – депутінізація. Ну і в усьому звинувачують його. Інший варіант – це просто розвал Росії на кілька частин, на три і більше.

Нагадаємо, Кирило Буданов розповів, чи нападе Білорусь на Україну.

30 років з тираном. Як живе колишня дружина Путіна?

30 років з тираном. Як живе колишня дружина Путіна?

Читайте також:

Наступна публікація