Як може померти Путін: керівник української розвідки назвав два варіанти

Кирило Буданов припускає, що Росію чекає розвал на декілька частин.
Керівник української військової розвідки генерал Кирило Буданов припускає, що Путін може закінчити як Сталін.
"Десталінізація – депутінізація. Ну і в усьому звинувачують його", - зазначив Буданов в інтерв'ю РБК-Україна.
Якраз хотів спитати, які ви бачите можливі сценарії усунення Путіна? Це переворот, якась хвороба його? Чи дійсно він хворий, ми досі не знаємо.
А чи живий Путін зараз? Риторичне питання.
Чи знаєте ви?
Я теж утримаюсь від цього.
Просто в мене наступне питання було, як може померти Путін, тепер навіть не знаю…
Ну, а я звідки ж знаю. Можливі виключно два варіанти, чим все це закінчиться. Перше, це наступник Путіна зупиняє основні дії, не тільки в Україні, а в багатьох куточках світу. І каже: "Знімайте, будь-ласка, з Росії всі накладені санкції, вибудовуємо нові стосунки. Росія тут ні до чого, виключно була людина, яка керувала до цього державою, і це його особисті проблеми, він маніяк".
Як зі Сталіним було.
Ну так, десталінізація – депутінізація. Ну і в усьому звинувачують його. Інший варіант – це просто розвал Росії на кілька частин, на три і більше.
Нагадаємо, Кирило Буданов розповів, чи нападе Білорусь на Україну.
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