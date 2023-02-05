Як може розгортатися новий наступ Росії: аналіз від The Telegraph

Український офіцер розповів, що ворог може атакувати зі сходу в намаганні повернути під свій контроль всю втрачену восени територію.

Готуючись до нового наступу на Україну напередодні річниці вторгнення, російські війська можуть розглядати кілька варіантів.

Про це йдеться у матеріалі видання The Telegraph.

Автори статті вказують, що серед багатьох людей на Донбасі є відчуття, що ЗСУ зрештою доведеться відійти на нову лінію оборони – як це було під час відходу з Сєвєродонецька влітку 2022 року.

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"Маленьке містечко Часів Яр, остання зупинка перед самим Бахмутом, швидко порожніє, оскільки жителі тікають, перш ніж воно теж стає полем битви", – йдеться в публікації.

Це був би важкий удар для України, проте навіть захоплення ворогом Бахмута не обов’язково призведе до прориву, кажуть чиновники на Донбасі. Однак Бахмут, який відтягнув на себе "величезну кількість українських військ", може виявитися відволікальним маневром.

Як повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни 3 лютого, основні наступальні зусилля російських окупантів будуть спрямовані північніше, на Луганщині поблизу Сватового та Кремінної.

"Ці два ключові вузли нині перебувають у руках Росії, але від осені вони були метою українського наступу. Удар тут може мати на меті вивести українців із рівноваги у менш захищеному районі", – йдеться у статті.

Український офіцер, що перебуває в Харкові, розповів журналістам, що російські війська можуть атакувати зі сходу, намагаючись повернути під свій контроль всю територію, яку вони втратили під час контрнаступу ЗСУ у вересні.

Першою метою ворога там було б відштовхнути українські Сили оборони від критичної лінії постачання між Валуйками у Бєлгородській області РФ до Сватового на Луганщині.

Після цього росіяни спробують перерізати магістраль між Харковом та Ізюмом, щоб перекрити українські лінії постачання на Донбас, сказав офіцер. Однак, за оцінками бійця, у противника недостатньо сил, щоб атакувати сам Харків, і він сумнівається, що ворог вдасться до такої спроби.

Український офіцер також сказав, що не здивується, якщо побачить ворожий удар через кордон у Сумській області.

"Є багато місць, куди вони можуть піти", – сказав офіцер.

Непередбачуваним чином можуть розгортатись події на півдні, сказав незалежний військовий дослідник із Києва Кирило Михайлов. За його оцінками, в росіян немає ресурсів, щоб провести наступ на всіх фронтах. Але тепер вони мають достатньо мобілізованих, щоб використовувати їх для утримання лінії фронту та зосередити свої найдосвідченіші сили для небезпечного наступу в одному районі.

Атака на південному фронті поставила під загрозу основні шляхи забезпечення українських військ на Донбасі. Але окупантам потрібно пройти від нинішньої лінії фронту до траси Дніпро-Донецьк 50-60 км.

Зауважимо, директор ЦРУ Вільям Бернс попереджав, що наступні пів року війни будуть "критичними", коли на фронті відбуватимуться ключові події. Бернс гадає, що цей період стане вирішальним.

Нагадаємо, в кінці січня секретар РНБО України Олексій Данілов попередив, що Росія може через два-три тижні влаштувати серйозну ескалацію. Ворог може спробувати влаштувати ще одну атаку з півночі, півдня та сходу.

Чому США радять ЗСУ вийти з Бахмута та де наступатиме Росія? | Сергій Кузан

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