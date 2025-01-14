Як може закінчитись війна в Україні: історик оцінив різні сценарії

Ярослав Грицак порівняв війну в Україні з ситуацією в Ізраїлі – коли державу весь час хочуть стерти з мапи світу.

Україні не підходить жоден озвучений у ЗМІ сценарій завершення війни. Найбільш реалістичний сценарій – ізраїльський, а саме життя в умовах, коли країну весь час хочуть стерти з мапи світу.

Про це історик, професор Українського католицького університету (УКУ) Ярослав Грицак сказав у інтерв’ю виданню "Главком".

Грицак вважає, що для ситуації в Україні не підходить жоден із озвучених сценаріїв закінчення війни – ані фінський, ані корейський, ані німецький. Усе тому, що у кожній з воєн не передбачалося знищення згаданих держав.

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"Це війна інакшого характеру від тих, які були раніше. Фінські, корейські, німецькі сценарії не передбачали однієї умови, яка є в Україні. У кожній з воєн, учасниками яких були вище згадані країни, не передбачалося знищення Кореї, Фінляндії чи Німеччини. Нині йдеться про інше. Про те, щоби повністю стерти нашу країну з карти світу, включно з її ідентичністю", – пояснив історик.

Він додав, що найближчим до української ситуації може бути те, що Йосип Сталін та Адольф Гітлер робили з Польщею 1939 року. Вони її просто стерли з мапи світу.

Тож, на думку професора, найбільш реалістичний для України сценарій – ізраїльський.

"Найбільш реалістичний сценарій – це ізраїльський сценарій. Ізраїль завжди в умовах, коли цю країну весь час хочуть стерти з карти світу. Тут така сама ситуація з російсько-українською війною, коли Путін хоче стерти Україну. Більшість суспільства російського також не хоче бачити Україну на карті світу", – розповів Грицак.

Він додав – Ізраїль демонструє, що у стані перманентної війни можна жити, виживати та розвиватися протягом кількох десятків років. Історик зауважив, що в Ізраїлі така ситуація, "що кінця-краю війнам у тому регіоні не видно".

До слова, на думку ексзаступника начальника Генштабу ЗСУ Ігоря Романенка, війна в Україні може закінчитися 2025 року або за оптимістичним, або за песимістичним сценарієм.

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