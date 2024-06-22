Як може закінчитися війна та на яких умовах: політолог розповів про можливий сценарій

На думку Володимира Фесенка, Україна не погодиться на ультиматуми росіян і не визнає окупацію та анексію своїх територій.

Переговори з Росією про завершення війни в Україні є неминучими. Важливіше, на яких умовах вони проходитимуть і які питання будуть обговорюватися.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Навіть, якщо для нас буде ідеальний варіант – ми виходимо на кордони 91-го року – все рівно доведеться домовлятись про припинення бойових дій. І вздовж кордону, і в повітрі, і на морі. Це просто неминуче, такий досвід історії, міжнародних відносин. Само собою війна просто автоматично не закінчиться", – зауважив експерт.

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У відповідь на питання, чи можливі переговори на вищому рівні, Фесенко нагадав, що Україна офіційно заборонила переговори з Путіним.

"Я нагадаю, і Путін категорично виступає проти переговорів з Зеленським. Це дуже показово, дуже важливо. Я думаю, оце для багатьох українців має бути індикатором: якщо Путін проти переговорів з Зеленським, він розуміє, що Зеленський не піде на поступки Путіну... І тому переговори на вищому рівні маловірогідні", – пояснив політолог.

Другою причиною, яка унеможливлює переговори між президентом України та кремлівським диктатором, Фесенко назвав страх Путіна бути заарештованим поза межами РФ.

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"З високою ймовірністю Путін не поїде у Швейцарію або в якусь західну країну, тому що є ордер Міжнародного кримінального суду. І є параноя Путіна, Путін банально боїться... Перемовини будуть з високою ймовірністю без Путіна і готуватися треба саме до цього", – вважає експерт.

На його думку, ймовірно, будуть відбуватися паралельні переговори за участю посередників.

"І коло питань, які будуть обговорюватися, буде дуже і дуже обмеженим. Абсолютно точно ми не будемо сприймати ультиматуми росіян, ми не будемо визнавати окупації, анексії територій, які захопили росіяни. Тому питання можуть іти про припинення бойових дій, про виведення російських військ, про те, щоб відбувся обмін полоненими всіх на всіх", – зазначив Володимир Фесенко.

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Нагадаємо, ТСН.ua зібрав думки відомих публічних інтелектуалів, істориків, журналістів і військових про те, яким буде майбутнє нашої держави.

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