Як можна було уникнути війни Росії проти України: Фейгін розповів про єдиний шанс

На думку Марка Фейгіна, Путін має до кінця через все це пройти, аби це стало для нього історичним уроком.

Війни Росії проти України можна було уникнути тільки одним способом, але він практично нереальний.

Про це розповів російський правозахисник і блогер Марк Фейгін на своєму YouTube-каналі FeyginLive.

"Уникнути війни, на жаль, було неможливо. Шлях уникнення був тільки один — військовий, якби до вторгнення Москви Захід зосередився, надав більшу допомогу Україні і почав діяти сам. Але так не прийнято, бо це б дійсно створювало ілюзію провини з боку Заходу, який би почав перешкоджати агресії і діяти як силовий суб’єкт, допомагаючи Україні, в тому числі за рахунок вторгнення в Крим та на Донбас. Цього навряд чи варто було очікувати, тому в цьому сенсі дії Путіна були фатальними", – зазначив він.

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На думку Фейгіна, якби Путін знав, чим це для нього завершиться, він би ніколи не наважився на вторгнення в Україну. "Тому що холодний подих смерті – це страшне наслання, яке Путін відчуває. Особливо розуміючи, що ти свиня, яку всі ненавидять. Тим не менш, він ризикнув. Я гадаю, що підуть десятиліття на аналіз всього цього, приховані архіви. В кінцевому результаті, це його рішення. Він має до кінця через все це пройти, аби це стало для нього історичним уроком. Так падають династії, диктатори, імперії", – резюмував правозахисник.

Нагадаємо, Марк Фейгін розповів про розкол у кремлі та заявив, що Путін опинився у дуже складному становищі, звідки не може вибратися.

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