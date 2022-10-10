Як можна було завдати удару по Києву: Жданов розповів, звідки та якої дальності ракети запускає Росія

В України є рішення боротьби з ракетами РФ.

Ракети, якими Росія завдала ударів по Києву та іншим містам України 10 жовтня, мають дальність півтори-дві з половиною тисячі кілометрів.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Ці ракети, які летять, мають дальність півтори-дві з половиною тисячі кілометрів дальності. Тому вони з Каспійського моря повністю покривають територію України. І не важливо, чи прилітають вони з Каспію, Чорного моря, калібри півтори тисячі дальності і з Чорного моря повністю покривають територію України", - зазначив Жданов.

Також експерт зазначив, що з Білорусі можуть прилітати ракети типу "Іскандер", С-300, а це 500 км відповідно.

Жданов нагадав, що Україна не має протиракетної оборони.

"Ми не маємо протиракетної оборони. Наше ППО, дай йому боже здоров'я, бореться з ракетами, не маючи для цього основного призначення. Американці не дають нам ракет для систем типу HIMARS з дальністю пуску 300 км", - сказав Жданов.

Однак, за його словами, вихід знайдено.

"Це безпілотники. Росія сама відкрила скриньку Пандори. Вони самі довели, що безпілотники можуть літати дуже далеко", - сказав Жданов.

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні: що відомо

10 жовтня окупанти ракетами та безпілотниками атакували майже всю територію України.

Під час масованої атаки 10 жовтня РФ випустила по території України 83 ракети. 43 з них збила протиповітряна оборона. Влада повідомила про обстріли у Харкові, Києві, Львові, Кременчуці, Миколаєві, на Дніпропетровщині, у Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Полтавській областях та в інших населених пунктах.

За останніми даними, внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня загинуло 11 осіб та травмовано - 89. Усього пошкоджено 117 об’єктів, з них - 35 житлових будинків.

Зокрема, у столиці під час ракетної атаки загинули п’ятеро місцевих мешканців. Ще понад пів сотню отримали різні поранення.

Російський історик і політолог Андрій Зубков пояснив, що Путін, віддавши наказ про масові ракетні удари, підтвердив свій план – зруйнувати енергосистему ​​України до зими.

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