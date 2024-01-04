Як можна домогтися балансу між силами на війні: прем'єрка Італії дала вичерпну відповідь

Наша держава може досягти дипломатичного вирішення війни з РФ тільки в одному випадку.

Коли Україна отримає достатньо зброї, наші військові зможуть домогтися балансу між силами на землі.

Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

"Для України, всупереч думці тих, хто каже, що ми не повинні посилати зброю, тому що це призведе до ескалації, я вважаю, що все йде з точністю до навпаки", - заявила вона.

Вона також додала, що наша держава може досягти дипломатичного вирішення війни з РФ тільки в одному випадку.

"Єдиний шанс для України досягти дипломатичного рішення - це домогтися балансу між силами на землі, і якби ми зробили те, що пропонували нам ті, хто каже, що ми не маємо підтримувати Україну, ми б отримали не мир, а вторгнення, війну ближче до дому", - підкреслила прем'єр Італії.

Нагадаємо, що у Маріуполі лікарка здала росіянам 7 поранених воїнів ЗСУ, яких переховували місцеві.

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