Чому Путін програє мовчки: експерт пояснив ігнорування Кремлем поразок РФ в Україні

Олег Жданов пояснив, чому Путін не визнає поразок в Україні і продовжує мовчати.
Російський диктатор Володимир Путін не визнає свою військову поразку в Україні і "мовчатиме до кінця".
Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю "Фактам".
На питання, як можна програти у війні мовчки, Жданов пояснив, що Путін просто не розповідатиме російському суспільству, що відбувається.
"Натомість у самій Росії почнуть відбуватися якісь події, які зможуть перекрити інтерес суспільства до війни проти України. Ну, або на той час Путін вже не буде президентом", — зазначив експерт.
Раніше Олег Жданов назвав дві прості причини, чому ЗСУ не можуть зруйнувати мости одним ударом.
Читайте також:
- Будемо гнати їх до кордону: Жданов пояснив, як швидко завершити війну
- Військовий експерт пояснив, чому "друга у світі" російська армія програє в Україні
- Можуть залякувати населення на окупованих територіях: Жданов пояснив, для чого РФ відправляє на війну в'язнів