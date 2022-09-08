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Чому Путін програє мовчки: експерт пояснив ігнорування Кремлем поразок РФ в Україні

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Чому Путін програє мовчки: експерт пояснив ігнорування Кремлем поразок РФ в Україні

Фото: Associated Press

Олег Жданов пояснив, чому Путін не визнає поразок в Україні і продовжує мовчати.

Російський диктатор Володимир Путін не визнає свою військову поразку в Україні і "мовчатиме до кінця".

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю "Фактам".

На питання, як можна програти у війні мовчки, Жданов пояснив, що Путін просто не розповідатиме російському суспільству, що відбувається.

"Натомість у самій Росії почнуть відбуватися якісь події, які зможуть перекрити інтерес суспільства до війни проти України. Ну, або на той час Путін вже не буде президентом", — зазначив експерт.

Раніше Олег Жданов назвав дві прості причини, чому ЗСУ не можуть зруйнувати мости одним ударом.

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