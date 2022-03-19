"Як можна вести бізнес з РФ?": Кулеба показав супутниковий знімок руїн драмтеатру в Маріуполі

"Як можна вести бізнес з РФ?": Кулеба показав супутниковий знімок руїн драмтеатру в Маріуполі

Міністр дорікнув світовим компаніям за ведення бізнесу з Росією.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба опублікував супутниковий знімок зруйнованого російським бомбардуванням драмтеатру в Маріуполі Донецької області.

Відповідне фото міністр виклав у мережі 19 березня і звернувся до світових корпорацій.

"Це руїни драмтеатру в Маріуполі, де переховувались сотні мирних жителів. Нелюдський російський воєнний злочин. Я хочу запитати у багатонаціональних компаній, які досі працюють з Росією чи в Росії: як можна продовжувати вести з ними бізнес? Як можна годувати, служити і платити тим, хто це зробив?" – йдеться у повідомленні Кулеби.

These are the ruins of the Drama Theater in Mariupol, where hundreds of civilians hid. Inhuman Russian war crime. I want to ask multinational companies still working with or in Russia: how can you keep doing business with them? How can you feed, serve, and pay those who did this? pic.twitter.com/TCt9EzhKtU — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 19, 2022

Нагадаємо, 16 березня російські війська скинули надпотужну бомбу на драматичний театр у Маріуполі, в якому від обстрілів ховалися тисячі городян, переважно матері з дітьми. А перед самою будівлею був величезний напис "Діти". Укриття драмтеатру витримало і звідти наступного дня почали виходити люди. Саму будівлю театру пообіцяла допомогти відновити Італія.