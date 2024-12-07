Як можна знищити Кримський міст: військовий експерт розповів деталі

Щонайменше три основні види бойових частин необхідні для того, аби зруйнувати Кримський міст. Ефект принесе комплексна атака на переправу.

Про це заявив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в коментарі "24 Каналу".

Балістичні ракети ATACMS здатні завдати серйозних пошкоджень конструкції мосту, оскільки маса бойової частини у версіях M48 та M57 становить 225 кілограмів. Якщо запустити десять таких ракет у одну точку, це може вивести Кримський міст із ладу. У разі використання аналогічної кількості крилатих ракет, таких як Taurus, Storm Shadow або SCALP, ймовірність повного знищення мосту є ще вищою.

До цього також можна додати безпілотники та ракети-приманки ADM-160, що забезпечить комплексний характер атаки.

"Щонайменше три основні види бойових частин, тобто ATACMS, крилаті ракети та безекіпажні катери - їх вистачить, якщо буде заходження в одну точку", - заявив Світан.

З його слів, навіть якщо російська ППО та берегова охорона знищать половину засобів ураження, шанси на руйнування мосту залишаються високими. Після основного удару українські ракети "Нептун" можуть добити зруйновані частини мосту, ускладнивши його відновлення.

Як повідомлялося, морські дрони потужно вдарили по цілях РФ в Криму. Внаслідок атаки були знищені системи спостереження на захоплених газових платформах на узбережжі.

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