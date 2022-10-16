Як на "Фукусімі": в "Енергоатомі" розповіли про наслідки через тривалі перебої з електроживленням на ЗАЕС

Окупанти затримали близько сотні працівників ЗАЕС і невідомо, що сталося з цими людьми.

Тривалі перебої з електроживленням Запорізької АЕС, яку незаконно захопили російські окупанти, можуть призвести до другої "Фукусіми".

Про це заявив голова "Енергоатому" Петро Котін в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF, інформує DW.

За його словами, небезпека атомної аварії на ЗАЕС є високою і ситуація лише погіршується. Він розповів, що така аварія ледь не сталася вже тричі.

Також читайте Другий Чорнобиль чи Фукусіма: стали відомі сценарії розвитку подій на Запорізькій АЕС

Голова "Енергоатому" пояснив, що ЗАЕС залежить від електроживлення, а під час зупинки системи охолодження починається розплавлення паливних стрижнів реакторів. Котін порівняв це з атомною катастрофою на японській АЕС "Фукусіма", де система електроживлення була зруйнована цунамі, і за три години почалося розплавлення стрижнів.

"Окупанти, серед іншого, пошкодили адміністративну будівлю, навчальний центр та один із блоків АЕС, вони складують обладнання та вантажівки, що створює високу загрозу пожежі. Ніхто не знає, що зберігається у цих вантажівках", - висловився Котін.

Він також згадав і про терор окупантів щодо співробітників Запорізької АЕС. З його слів, нині персонал намагаються змусити підписати з Росією "трудові договори", якщо люди відмовляються їм погрожують побиттям і тортурами.

Крім того, ще близько ста працівників станції було затримано, і ніхто не знає, що з ними сталося.

"Людям заборонено залишати межі АЕС", - додав Котін.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни захопили ЗАЕС ще на початку березня, обстрілювати саму станцію армія Путіна почала на початку серпня. Уперше в історії через цинічні атаки росіян на ЗАЕС 25 серпня сталося повне відключення від енергомережі.

Також читайте МАГАТЕ провела першу ротацію своїх представників на Запорізькій АЕС і збільшила їхню кількість удвічі

До масштабної аварії може призвести пожежа, вибух або ураження снарядами, бомбами, ракетами. Якщо на ЗАЕС станеться вибух або пожежа, постраждати може не лише Україна, а й десятки країн Європи, Близького Сходу та Азії. А потенційні наслідки у разі катастрофи на ЗАЕС будуть значно перевищувати наслідки аварії на ЧАЕС.

Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 13 жовтня зустрівся в “київському бункері” з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, обговоривши ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

За даними ЗМІ, в розмові з журналістами Рафаель Гроссі розповів, що під час поїздки до РФ порушував перед російською стороною питання затримання українського персоналу ЗАЕС, назвавши такі дії неприйнятними.

Читайте також: