Як на контрнаступ ЗСУ вплинуть осіння і зимова погода – оцінки ISW

Осіння погода вплине на контрнаступ ЗСУ, однак не призведе до його повної зупинки. А взимку просування українських військ може відновитися.

Таку оцінку дали аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті Інституту зазначається, що начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявляв – українські війська продовжать контрнаступальні операції до кінця 2023 року. Холодна та волога погода матимуть вплив, однак не зупинить активні бойові дії, як це було в перші 18 місяців повномасштабної війни.

Водночас голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що ЗСУ, ймовірно, залишилося від 30 до 45 днів "бойової погоди". Адже сезонні зливи та багнюка пізньої осені сповільнять наземні просування для обох сторін. А через низькі температури виникають різноманітні логістичні проблеми.

Однак, зазначають в ISW, початок такої сезонної погоди мінливий. На думку аналітиків, хоча погода впливатиме на українські контрнаступальні операції, вони не призведе до їхнього остаточного завершення.

"Взимку на території України спостерігаються сильні морози, що робить місцевість більш сприятливою для механізованих маневрених бойових дій, і українські чиновники висловили готовність до використання цих погодних умов взимку 2022-2023 років", – йдеться у звіті ISW.

До слова, як повідомили у Розвідуправлінні Міноборони США, нещодавні успіхи ЗСУ дозволяють припустити, що українські війська прорвуть решту ліній оборони ворога до кінця 2023 року, хоч це буде і вкрай складно.

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