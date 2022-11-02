Як надовго убезпечити Україну від агресії Росії: полковник ЗСУ назвав п'ять умов

Навіть зміна влади в РФ не може вирішити проблему.

Для того, щоб Росія більше не нападала на Україну, її треба позбавити ядерної зброї, більшої частини території і провести "комплексне очищення". Якщо не дотримуватись цих умов, діти і внуки сьогоднішнього покоління українців отримають аналогічні проблеми з РФ.

Таку думку висловив у коментарі ТСН.ua військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

Як зазначив експерт, чутки про конфлікти у російському керівництві - "це стратегічно добре, але маємо розуміти головне - для нас будь-яка вежа Кремля погана".

За його словами, українці розслабитись і перевести дух за декількох обставин.

"У мене є моїх власних п'ять принципів - як п'ять пальців на руці... Перше - держава розпадається, втрачає 90% своєї території... Забирають ядерну зброю, відсікають від нафти і газу, ми вступаємо до НАТО і щонайменше 40 років вони два покоління проходять комплексну санацію - очищення. Інших сценаріїв для нас не існує", - наголосив він.

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За словами полковника, для українців "що більшовики погані, що царі, що умовні демократи в особі Єльцина".

"Російська демократія закінчується там, де починається українське питання. Якщо навіть завтра виходить з в'язниці Навальний, проводять демократичні вибори, він стає президентом, повертається до нас Крим, вони виходять з нашої території, але залишаються цілісною державою з ядерною зброєю і доступом до нескінченних сибірських ресурсів, вони будуть думати не чому вони цю війну почали, а чому програли. І наші діти і онуки матимуть ті самі проблеми", - заявив Черник.

Нагадаємо, полковник запасу ЗСУ Петро Черник також розповів, що у керівництві Росії точиться боротьба між "вежами Кремля" за призначення винного у військових поразках в Україні, "крайнім" можуть зробити навіть президента РФ Володимира Путіна. Військовий експерт додав, що у керівництві РФ наростає колапс:

"Питання, в який спосіб він буде розв'язаний, котра з веж програє чи переможе. Вони не знайдуть балансу, смертельний танок там почався, зупинити його неможливо".

Раніше директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський розповів, що оточення президента Росії Володимира Путіна починає "розгойдувати човен", щоб змусити його обрати собі наступника і піти у відставку.

Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко спрогнозував, що оточення Путіна незабаром почне вести за його спиною переговори із Заходом про капітуляцію.

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